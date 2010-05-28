متکی وارد بلغارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن سخنرانی در این اجلاس با همتای بلغاری خود و تنی چند از مقامات عالیرتبه این کشور پیرامون روابط دو جانبه، همکاریهای فیمابین، مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
ایران از اعضای طرف گفتگو با سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه است
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به منظور شرکت دراجلاس شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه وارد صوفیا، محل برگزاری، این اجلاس شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن سخنرانی در این اجلاس با همتای بلغاری خود و تنی چند از مقامات عالیرتبه این کشور پیرامون روابط دو جانبه، همکاریهای فیمابین، مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
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