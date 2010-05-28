متکی وارد بلغارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه‌ جمهوری اسلامی ایران ضمن سخنرانی در این اجلاس با همتای بلغاری خود و تنی چند از مقامات عالیرتبه‌ این کشور پیرامون روابط دو جانبه، همکاریهای فی‌مابین، مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.



ایران از اعضای طرف گفتگو با سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه است