برگی از تاریخ ایران و جهان

پانزدهم جمادی الثانی:

مرگ ولید بن عبدالملک اموی - سال 96 هجری قمری



ابو عباس، ولید بن عبدالملک بن مروان بن حکم اموی، که نام مادر او و برادرش سلیمان بن عبدالملک، ولادة بنت عباس عبسی بود، پس از مرگ پدرش عبدالملک بن مروان، به عنوان ششمین خلیفه اموی بر سریر خلافت استقرار یافت و قریب به ده سال حکومت کرد.

وی در ایجاد و توسعه بناهای مذهبی بسیار کوشا بود و آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت. ساخت مسجد اموی شام، گنبد بزرگ مسجدالاقصی و تجدید بنا و توسعه مسجدالنبی(ص) از آثار به جای مانده عصر او می باشند.

پدرش عبدالملک بن مروان، پیش از مرگ خود، وصیت کرد که پس از او، پسرش ولید و پس از ولید، پسر دیگرش سلیمان بن عبدالملک به مقام خلافت نائل آیند. اما هنگامی که ولید بن عبدالملک به خلافت رسید و پایه های قدرت را مستحکم نمود، با وسوسه های حجاج بن یوسف ثقفی و قتیبة بن مسلم، که از عاملان و فرماندهان ارشد دستگاه خلافت او بودند، تلاش کرد پسر خویش عبدالعزیز بن ولید را به جای برادر خود سلیمان بن عبدالملک، ولی عهد نماید و در این راه کوشش بسیار نمود.

ولی این امر برای او محقق نگردید و عاقبت الامر در نیمه جمادی الآخر سال 96 قمری و در 43 سالگی و یا 47 سالگی، در دمشق وفات یافت و در بخش بیرونی باب الصغیر و به قولی در گورستان "فرادیس" به خاک سپرده شد. گفته شد که وی دارای نوزده پسر، چند دختر و چندین همسر و ام ولد بود.

نک: تاریخ الطبری، ج5، ص 265؛ المحبر (محمد بن حبیب بغدادی)، ص 25؛ التنبیه و الاشراف (مسعودی)، ص 274؛ البدایة و النهایة (ابن کثیر)، ج9، ص 187

آغاز خلافت سلیمان بن عبدالملک - سال 96 هجری قمری



سلیمان بن عبدالملک بن مروان بن حکم اموی، که مادر وی و برادرش ولید، ولادة بن عباس عبسی بود، پس از مرگ برادرش ولید، به عنوان هفتمین خلیه اموی به مقام خلافت اسلامی نایل آمد.

وی به هنگام مرگ ولید، در رمله به سر می برد و ولی عهد خلافت اسلامی از جانب پدر خویش بود. گرچه ولید بن عبدالملک تلاش فراوانی به عمل آورد تا وی را از ولایت عهدی معزول و فرزند خود را به جای وی به این مقام منصوب کند، ولیکن شرایط و مقتضیات لازم برای او فراهم نگردید و به محض مرگ ولید، أعیان و اشراف حکومت از دمشق به سوی رمله رفتند تا با سلیمان بیعت کنند.

ولی سلیمان بن عبدالملک نیز از رمله به سوی دمشق حرکت کرد و در بیت المقدس به هم رسیدند و در آن جا با وی بیعت کرده و به عنوان خلیفه مسلمانان بر وی سلام دادند. سلیمان بن عبدالملک پس از نایل شدن به خلافت اسلامی به دمشق رفت و دستگاه خلافت را تحویل گرفت و به هواداران خویش بخشش های زیادی نمود و نسبت به کسانی که برادرش ولید را در خلع سلیمان از ولایتعهدی تحریک و تشویق می نمودند، فشارهای گوناگونی وارد کرد.

از جمله قتیبة بن مسلم را از حکومت عراق معزول و به جای او، یزید بن مهلب را به حکومت عراق و خراسان منصوب کرد. هم چنین وی پس از مرگ برادرش ولید بن عبدالملک، ساخت مسجد جامع اموی را تکمیل نمود.

البدایة و النهایة (ابن کثیر)، ج9، ص 188

بیست و نهم می:

تولد اسوالد اسپنگلر

اسوالد اسپنگلر فیلسوف آلمانی که زوال غرب را پیش بینی کرده و تحت این عنوان کتابی نوشته است به دنیا آمد.

شکست بیزانس



در چنین روزی در سال 1453 میلادی امپراطوری بیزانس پایان یافت . در این روز محمد دوم قسطنطنیه را به اشغال خود

در آورد .