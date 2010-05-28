"محمد روشن" به عضویت هیئت امنای دانشگاه هنر در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو در این حکم دکتر محمد روشن رئیس موسسه آموزش عالی سوره را به این سمت منصوب کرد.

دانشجو در این حکم با اشاره به اجرای بند "ب-9" ماده "2" قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شده است: با استناد به بند (ج) ماده (1) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به موجب این حکم به مدت چهار سال به عضویت هیئت امنای دانشگاه هنر منصوب می شوید.

دکتر محمد روشن علاوه بر ریاست موسسه آموزش عالی سوره، عضو هیئت امنای این موسسه آموزشی نیز است.