فیلمبرداری "جرم" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "جرم" به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی مسعودکیمیایی از چهارشنبه پنجم خرداد در دکوری واقع در جنوب تهران که توسط ایرج رامینفر ساخته شده است آغاز شد.
در این دکور قرار است سکانسهای زندان "جرم" فیلمبرداری شود. پولاد کیمیایی و شبنم درویش در اولین روز فیلمبرداری مقابل دوربین تورج منصوری قرار گرفتند.
بیست وهشتمین فیلم مسعود کیمیایی حال و هوایی اجتماعی، سیاسی و تاریخی دارد. این فیلم در فضای سالهای پیش از انقلاب میگذرد و داستان مردی است که نمیخواهد از عقیدهای که دارد تخطی کند.
بیست وهشتمین فیلم مسعود کیمیایی حال و هوایی اجتماعی، سیاسی و تاریخی دارد. این فیلم در فضای سالهای پیش از انقلاب میگذرد و داستان مردی است که نمیخواهد از عقیدهای که دارد تخطی کند.
علاوه بر پولاد وشبنم درویش، حامد بهداد، جمشید مشایخی، داریوش ارجمند، مسعود رایگان، اکبر معززی، با حضور نیکی کریمی، بهاره رهنما، سیامک انصاری، کیانوش گرامی، جلال پیشوائیان، محمد موید، محراب رضائی، علی اصغر طبسی، مجید علیزاده، نوید لاجوردی، مهزاد اقطایی، سامان حسینی، شاپور کلهر، مهرداد فلاحتگر و جمعی از هنرجویان و فارغالتحصیلان کارگاه آزاد فیلم در"جرم" به ایفای نقش می پردازند.
دیگر عوامل"جرم" عبارتند از گروه کارگردانی: دستیار اول کارگردان و برنامهریز: محمدعلی جناب، دستیار دوم کارگردان: سامان خادم، گروه کارگردانی: محمدرضا عزیزی، کامران مالکی، علیآزاد، منشیصحنه: سارا حمزه، گروه فیلمبرداری: مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، دستیاراول: مجید غفاری، دستیار دوم: هادی منوچهرپناه، گروه فیمبردار: امیرحسین صدقسراد، احسان نادری، هادی رمضانی،گروه صدا: صدابردار: اسحاقخانزادی، دستیاران صدا: سعید علیپور، کاوه دیداری، تدوین: مصطفیخرفهپوش، گروه صحنه و لباس طراح صحنه و لباس: ایرج رامینفر، دستیار اول صحنه: جعفرمحمد شاهی، مدیران صحنه: سعید هنرمند، پیام عزیزخانی، دستیار لباس: ندا سلیمی، گروه چهره پردازی: طراح چهرهپردازی: محمدرضا قومی، مجریان گریم: هادی لطفی، مهسا خداکرمی ،گروه تولید: مدیر تولید: تینا پاکروان، مدیر تدارکات: وحید مشاری، دستیاران تدارکات: مهدی چراغی، حامد آزادی، علیرضا حق شناس گروه تدارکات: مهدی روزبهانی، رضا سلیمانی، مهدی ارجمندی، نوید لاجوردی، مجتبی طهماسبی،سینه موبیل: علی اسکویی ، عکس و فیلم صحنه :عکاس: بابک برزویه، دستیار عکس: سیما محمدی، فیلمپشت صحنه: پیام نصیری، مشاور رسانهایی: مینا اکبری.
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