3 هزار خانواده ساکن غرب تهران در همایش پیاده روی خانوادگی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور گسترده مدیران شهری، شورایاران، خانواده شهدا و شهروندان غرب تهران صبح روز جمعه از فلکه دوم شهران آغاز و درجوار گلزار شهدای گمنام کوهسار پایان یافت.

سعید طلوعی، شهردار منطقه 5 در اجتماع شرکت کنندگان در همایش با ابراز خرسندی از بسط و گسترش ورزش همگانی در بین آحاد مردم گفت: پیرو تاکید مقام معظم رهبری مبنی برتوجه و توسعه ورزش همگانی برگزاری همایشهای پیاده روی می تواند گام موثری در اشاعه ورزش همگانی در خانواده ها باشد.

وی ادامه داد: پیرو رهنمودهای رهبرانقلاب تلاش شده تا در مسیر نهادینه کردن ورزش حرکت کنیم وبدین لحاظ برگزاری همایشهای ورزشی به صورت مستمر در برنامه های امسال پیش بینی شده و موفقیت اشاعه ورزش نیازمند عزم جدی و همکاری شهروندان است.

طلوعی با اشاره به سیاستهای شهرداری در ارتقا سلامت جامعه گفت: شهر سالم مستلزم شهروند سالم است و ورزش از جمله مقوله های موثر در ارتقای سلامت است که شهرداری در این زمینه فعالیتهای گسترده ای را در سطح شهر اجرامی کند.

وی از توسعه فضاهای ورزشی در منطقه خبر داد و گفت: به منظور ارتقا سلامت جسمی، روحی و روانی شهروندان علاوه بر مجموعه های ورزشی 90 ایستگاه تندرستی در بوستانهای سطح محلات با حضور کارشناسان ورزشی فعالیت می کنند.

در پایان این مراسم به 50 نفراز شهروندان به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا شد.