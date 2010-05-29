یک میلیارد تومان غرامت دستمزد ایام بارداری در کرج پرداخت شد

مرتضی سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال 88 بیش از 10 میلیارد ریال غرمت دستمزد ایام بارداری در شعب بیمه تامین اجتماعی غرب استان تهران به واجدان شرایط پرداخت شد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای جبران کاهش و یا قطع درآمد بیمه شدگان زن در هنگام مرخصی زایمان، کمک هزینه بارداری به آنان پرداخت می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بانوان بیمه شده مشمول قانون تامین اجتماعی که واجد شرابط لازم باشند، در دوران استراحت پزشکی ایام بارداری می توانند غرامت دستمزد دریافت کنند.

سلامی بیان داشت: داشتن 60 روز سابقه پرداخت حق بیمه در مدت یک سال پیش از زایمان برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری الزامی بوده و بیمه شده زن نباید در طول مدت استراحت اشتغال به کار داشته یا از کارفرمان مزد دریافت کند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان تهران عنوان کرد: واجدان شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باید با همراه داشتن اصل دفترچه بیمه و گواهی استراحت پزشکی، شناسنامه و یا گواهی ولادت نوزاد به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات 18 گانه به بیمه شدگان و حمایتها، کمکهای مختلفی را انجام می دهد که این خدمات مشمول تمامی کارگران بیمه شده در سراسر کشور خواهد بود، پرداخت بیمه بیکاری، کمک هزینه پروتز و اروتز و غرامت ایام بیماری از جمله این خدمات هستند.

مستمری بگیران غرب استان تهران از چهار بانک می توانند حقوق دریافت کنند

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی صفوف فشرده مستمرمی بگیران در بانک رفاه برای دریافت حقوق خود بود، متذکر شد: در این راستا طی هماهنگی با بانکها مقرر شد که به غیر از بانک رفاه، بانکهای ملی، تجارت و ملت نیز حقوق بازنشستگان بیمه را پرداخت کنند.

سلامی گفت: مستمری بگیران می توانند با افتتاح حساب در بانکهای مذکور، اقدام به دریافت حقوق خود به صورت ماهانه از این مراکز کنند.

وی یادآور شد: در این راستا با بانکهای مذکور هماهنگی های لازم برای ارائه تسهیلات از جمله وام به مستمری بگیران صورت گرفته است و به محض تصویب اعلام خواهد شد.