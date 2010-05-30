ساخت واکسن ایدز به دلیل تغییر مداوم ویروس "اچ آی وی"امکانپذیر نیست

دکتر سید محمد حسین مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ویروسها از نظر ژنتیکی به طور دائم در حال تغییر هستند و از همین رو ساخت یک واکسن با سختی و مشکلات زیادی همراه است.

عضو هیئت علمی گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص ساخت واکسن هاری در کشور گفت: واکسن حیوانی این بیماری سالهاست که در کشور ساخته می شود اما واکسن انسانی هاری را وارد می کنیم.

مدرسی با اشاره به تاکید وزیر بهداشت مبنی بر کسب دانش فنی ساخت واکسنهایی که در دنیا تولید می شود، افزود: در حال حاضر بیشتر واکسنهای مورد نیاز در داخل تهیه و ساخته می شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران در عین حال تاکید کرد: چون هر سال واکسنهای جدیدی در دنیا ساخته می شود باید این توانایی را داشته باشیم که بتوانیم واکسنهای جدید را هم تولید کنیم.

مدرسی با اشاره به صدور تائیدیه صلاحیت بین‌المللی ایران برای نظارت بر امر تولید واکسن در منطقه اظهار داشت: در حال حاضر انستیتو پاستور سالانه چهار تا پنج میلیون دز واکسن هپاتیت تولید می‌کند که این تائیدیه باعث می شود بتوانیم صادرات واکسن نیز داشته باشیم.