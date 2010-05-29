به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهمنی در خصوص آخرین وضعیت حفاری فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر 4 حلقه چاه دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی پس از آماده سازی در مدار بهره برداری قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان سالجاری کلیه چاههای دریایی فاز 9 و 10 پارس جنوبی تکمیل و در مدار بهره برداری قرار بگیرند، تصریح کرد: پس از تکمیل حفاری چاههای گازی فاز 9 و 10 پارس جنوبی آنها را به کارفرما تحویل می دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری افزود: همچنین هم اکنون حفاری فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در حال انجام بوده که تاکنون عملیات حفاری دریایی این دو فاز 6 ماه جلوتر از برنامه در حال انجام است.

به گزارش مهر، اوایل اردیبهشت ماه امسال با نصب تجهیزات سرچاهی، درون چاهی و رشته‌های تکمیلی درون چاهی تولید از 4 چاه دریایی فاز 9 و 10 پارس جنوبی آغاز و گاز تولیدی برای نخستین بار به پالایشگاه خشکی ارسال شد.

با بهره برداری از هر یک از چاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی روزانه 2 میلیون مترمکعب گاز طبیعی (100 میلیون تا 120 میلیون فوت مکعب گاز) به ظرفیت تولید گاز میدان پارس جنوبی افزوده شده است.

اسفند ماه سال 1387 فازهای 9 و 10 میدان پارس جنوبی در منطقه عسلویه طی مراسمی رسمی با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مورد افتتاح قرار گرفته بود.

آغاز حفاری میدان مشترک نفتی آذر



بهمنی همچنین با اشاره به اینکه شرکت ملی حفاری برنده‌ی مناقصه حفاری در میدان آذر شده است، اظهار داشت: عملیات حفاری چاههای این میدان مشترک نفتی در آینده‌ ای نزدیک آغاز خواهد شد.



به گزارش مهر، میدان نفتی مشترک آذر در بلوک نفتی اناران در استان ایلام و در مرز ایران و عراق قرار گرفته است که حجم نفت خام قابل استحصال این میدان مشترک با بدرای عراق حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است.



پیش بینی می شود با توسعه کامل و بهره برداری نهایی از این میدان روزانه 50 تا 65 هزار بشکه نفت خام سبک با درجه "ای پی آی" 32 در مدت 25 سال استحصال شود.