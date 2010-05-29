خط دوم آبرسانی تبریز عملیاتی می شود/ احتمال برداشت از صندوق ذخیره ارزی

علیرضا الماس وندی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا وزرات نیرو مصوبه دولت را در خصوص اجرای خط دوم انتقال آب به تبریز عملیاتی نمی کند، افزود: بروز برخی مشکلات مالی مانع از اجرای این پروژه می شد اما با اتخاذ تدابیر لازم، عملیات اجرایی این خط لوله آغاز می شود.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به بحران قطعی سه روزه آب هفته گذشته در تبریز، مردم این شهر تا چه مدت باید منتظر وعده و وعیدهای مسئولان بمانند، افزود:‌ اقدامات لازم برای آغاز پروژه خط دوم انتقال آب به این کلانشهر تسریع یافته است.

الماس وندی یادآور شد: برای تامین آب مورد نیاز تبریز و صنایع موجود در امتداد این خط لوله ارتفاع سد بوکان افزایش ارتفاع داده شد و بدین ترتیب ظرفیت این سد به رقم 860 میلیون متر مکعب رسید.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه کلانشهر دو میلیون نفری تبریز به همراه شهرها، روستاها و نیز صنایع موجود در امتداد خط لوله دوم به 320 میلیون متر مکعب آب در سال نیاز خواهند داشت، تصریح کرد: 160 میلیون متر مکعب از این میزان در خط لوله اول تامین شده و 160 میلیون متر مکعب دیگر نیز با احداث خط دوم تامین خواهد شد.

الماس وندی در پاسخ به اینکه چرا با وجود گذشت ماه ها از مصوبه دولت و نیاز شدید تبریز به این خط لوله، عملیات اجرایی آن بارها به تعویق افتاده است گفت: در ابتدا قرار بود این خط توسط فاینانس خارجی احداث شود اما به دلیل عدم تامین این رقم، اجرای پروژه به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه قرار شده قرارگاه خاتم به عنوان فاینانسر داخلی اجرای این خط را بر عهده گیرد، اظهار داشت: قرارداد اولیه با این قرارگاه منعقد شده اما قرارداده نهایی و شرح کامل پروژه هفته آتی در شورای اقتصاد به تائید خواهد رسید.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در هر صورتی این پروژه حیاتی منطقه را به اجرا در خواهد آورد، افزود: اگر در تامین منابع مالی موفق نشویم مانند پروژه قمرود عمل کرده و با تائید مراجع ذیصلاح از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت خواهد شد.

احتمال بکارگیری پیمانکاران چینی در اجرای پروژه خط دوم آبرسانی تبریز

الماس وندی در عین حال از علاقه شدید چینی ها به اجرای این پروژه خبر داد و افزود: پیمانکاران چینی نسبت به تامین فاینانس خط لوله دوم تامین آب تبریز اظهار آمادگی کرده و هیچ بعید نیست که در صورت عدم توافق با طرف های داخلی از امکانات چینی ها استفاده شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه برای احداث این خط لوله 180 کیلومتری از زرینه رود به تبریز اعتباری بالغ بر 360 میلیارد تومان نیاز است اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه ظرف سه سال آماده شده و تا 25 سال نیاز آب منطقه را تامین خواهد کرد.

ترکیدگی مکرر خط اول انتقال آب به تبریز برای مردم منطقه مشکل ساز شده است

با توجه به گفته های الماس وندی اما به نظر می رسد برای مشخص شدن وضعیت نهائی خط دوم انتقال آب به تبریز باید دو ماه دیگر منتظر ماند تا تصمیمات نهائی اتخاذ شود.

احداث خط دوم زرینه رود به تبریز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های بخش آب آذربایجان شرقی است.

به گفته کارشناسان در صورت عدم اجرای این پروژه تا پنج سال آینده و با توجه به ترکیدگی مکرر خط اول، تامین آب شرب کلانشهر تبریز با مشکل مواجه می‌شود.

خط لوله انتقال آب زرینه رود، مهمترین شریان حیاتى این منطقه محسوب مى شود چرا که این خط علاوه بر تأمین ۶۰ درصد نیاز کلانشهر تبریز، ۴۰ درصد نیاز شهرهاى میاندو آب، بناب، آذرشهر، ایلخچى ، گوگان و شبستر را نیز برطرف مى کند.

خط آبرسانى زرینه رود به تبریز با مشخصات منحصر به فرد خود، یکى از بزرگترین طرحهاى آبرسانى خاورمیانه محسوب مى شود.

قرارگاه خاتم برای مشارکت در پروژه خط دوم آبرسانی به تبریز آمادگی دارد

فرمانده قرارگاه عاشورا (شمالغرب کشور) اعلام کرد: قرارگاه خاتم در پروژه خط دوم آبرسانی زرینه رود به تبریز حضور خواهد داشت.

سردار سرتیپ محمدتقی اوصانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: قرارگاه خاتم النبیا در سال 85 و در جریان یک مناقصه بین المللی به عنوان فاینانسر پروژه یادشده انتخاب گردید اما با وجود تامین تجهیزات موردنیاز چندین کیلومتر از این خط به دلیل اینکه دولت نتوانست تعهدات خود را عملی کند، اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.

وی به اصلاح مبالغ قرارداد پروژه خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز اشاره کرد و با بیان اینکه طرح اصلاحی در دستور کار هیئت دولت برای تصویب نهایی قرار دارد، از آمادگی قرارگاه خاتم النبیا برای مشارکت در اجرای این پروژه خبر داد.

به گفته وی، مبلغ ارزی قرارداد پروژه خط دوم انتقال آب زرینه رود به تبریز 218 میلیلون یورو و زمانبندی اجرای آن سه سال اعلام شده است.