مقابله با خشکسالی نیازمند برنامه درازمدت است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، مهدی مهدیزاده ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری گناباد تشکیل شد، گفت: زیر ساختهای بخش کشاورزی شهرستان گناباد بر اثر 12 سال خشکسالی مستمر از بین رفته و توان اقتصادی مردم خصوصا در مناطق وابسته به کشاورزی مختل شده است.

وی افزود: با توجه به وجود کال شور در شهرستان مقدار زیادی آب شور داریم که این آبها با کمی تحقیقات می تواند در عمران منطقه مفید باشد.

مهدیزاده گفت: باید برای رونق بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت از این آبها بهره جست وآب شور را نیز در خدمت اقتصاد و رونق کویر قرار داد.

وی ادامه داد: باید بنا را بر استمرار خشکسالی در این منطقه بگیریم و با برنامه های دراز مدت به مقابله با این بحران بپردازیم که این امر نیاز به تخصیص اعتبار ات ویژه دارد .

مهدیزاده با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به شهرستان گناباد گفت: وجود راه مناسب لازمه عمران و آبادانی هر منطقه است که در شهر ستان گناباد برخی از راه ها و جاده های مواصلاتی از استاندارد لازم بر خوردار نیست و نیاز به بهسازی و بازسازی دارد.

وی افزود: راه گناباد به فردوس در گذشته راه اصلی بوده ولی امروزه چون خالی از سکنه شده است ترددی در آن صورت نمی گیرد.

مهدیزاده از مسئولان امر خواست که تلاش لازم صورت گیرد تا این راه رونق قبلی خود را پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به راه گناباد - خواف گفت: کارشناسیهای لازم برای این راه انجام شده است و در پیوست بودجه اعتبار و گناباد به خواف باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد تا شهرستان گناباد را از بن بست خارج نماید .

وی تصریح کرد: مسئله فرودگاه که در منطقه مهمترین پروژه عمرانی است از سال 71 مجوز آن برای گناباد اخذ شده و میلیاردها تومان هزینه شده که امیدواریم زودتر راه بیفتد.

مهدیزاده در مورد وضعیت دامداری گناباد نیز گفت: در گناباد 500 راس گاو و در قالب 25 گاوداری مدرن 25 راسی داشتیم که امروز مقدار زیادی شیر روی دست دامداران شهرستان مانده و از طرفی وامهایشان نیز سر رسیده است که همه اینها نیاز به توجه ویژه دارد.

وی با بیان اینکه تحقیقات علمی موتور پیشرفت هر کشور است در مورد وضعیت آموزش عالی منطقه نیز گفت: منطقه گناباد برای آموزش عالی و تحقیقات علمی کاملا مستعد است و مرکز تحقیقات زعفران در گناباد که تنها مرکز مصوب کشور است متاسفانه آنقدر فعال نیست.

مهدیزاده خواستار توجه دولت به تکمیل فرودگاه نیمه تمام ،منطقه گردشگری قنات قصبه و توجه به قناتهای مناطق روستایی و رسیدگی به مشکلات دامداران شهرستان گناباد شد.