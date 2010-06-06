به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از سال گذشته فعالیت اتوبوسهای بخش خصوصی در مشهد در قالب سه شرکت آغاز شد و 300 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی جهت تقویت ناوگان اتوبوسرانی در خطوط محوری و پرمسافر که بتواند سود مدنظر بخش خصوصی را فراهم کند با اخذ کرایه 100 تومانی شروع به کار کرد.

با ورود اتوبوسهای بخش خصوصی به ناوگان اتوبوسرانی مشهد از همان ابتدا این دغدغه ذهن شهروندان مشهدی را درگیر کرد که با حضور این اتوبوسها دیگر از اتوبوسهای دولتی یا به اصطلاح 50 تومانی خبری نخواهد بود.

مسئولان اتوبوسرانی در مصاحبه های مختلف اعلام کردند که اتوبوسهای بخش خصوصی در کنار 50 تومانی فعال خواهند بود و تنها دلیل حضور این اتوبوسها جبران کمبود است و هدف شکستن صفهای انتظار و تأخیر ورود اتوبوسهاست تا سرعت انتقال و جابجایی مسافر افزایش یابد.

با این وعده های مسئولان، هرچند در ابتدای کار، اکثر اتوبوسهای بخش خصوصی خالی یا با تعداد کمی مسافر حرکت می کردند اما به مرور با استقبال مردمی مواجه شدند.

اما این روزها شهروندان از خلف وعده مسئولان اتوبوسرانی گلایه دارند و معتقدند حق انتخاب استفاده از اتوبوس دولتی از آنها گرفته شده است و آنها مجبورند به دلیل کاهش تعداد اتوبوسهای دولتی از اتوبوسهای 100 تومانی استفاده کنند.

دغدغه تأمین درآمد بخش خصوصی

یکی از شهروندان با اشاره به کاهش محسوس تعداد اتوبوسهای 50 تومانی در خطوط گفت: اکنون در برخی خطوط مانند 1.37، 1.28 و 1.29 بیش از 70 درصد اتوبوسها خصوصی است و به ندرت می توان اتوبوس 50 تومانی دید.

کریمی با انتقاد از این وضعیت افزود: در اوایل یک در میان اتوبوس 100 تومانی و 50 تومانی در ایستگاه وجود داشت، اما اکنون باید نیم ساعت یا 45 دقیقه منتظر ماند تا پس از 6 یا 8 اتوبوس بخش خصوصی شاید یک اتوبوس بخش دولتی بیاید.

وی که کارگر ساختمانی با درآمد غیرثابت است با انتقاد از نحوه تقسیم اتوبوسهای خصوصی افزود: اتوبوسرانی دغدغه تأمین سود بخش خصوصی را دارد، بنابراین مسیرهای پر مسافری مانند 1.37،1.28 و 29 که اکثر کارگران ساختمانی و قشر زحمتکش هستند و برای رفتن به محل کار از اتوبوس استفاده می کنند را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.

اتوبوسرانی به دنبال خصوصی کردن اتوبوسها

آرزومند دیگر شهروند مشهدی افزود: چند روزی است از تعداد اتوبوسهای 50 تومانی خط 62 کاسته شده و در مقابل بر تعداد اتوبوسهای 100 تومانی افزوده شده است.

وی ادامه داد: باید دقایق طولانی را در ایستگاه ها برای استفاده از اتوبوس 50 تومانی منتظر ماند و این مسله بدان مفهوم است که اتوبوسرانی به دنبال 100 درصد خصوصی کردن اتوبوسهاست.

وی با بیان اینکه اتوبوسرانی این هدف را ابتدا به صورت نرم آغاز کرد، گفت: اکنون بر شدت تحقق این خواسته افزوده است.

وی ادامه داد: مردم نسبت به حضور پشت سر هم اتوبوسهای 100 تومانی بشدت گلایه دارند.

خبرنگار مهر برای اطلاع از صحت و سقم این اظهارات ساعاتی را در ایستگاه اتوبوس برای رصد وضعیت تردد اتوبوسهای بخش خصوصی و دولتی در مسیرهای 1.96، 93 ، 91 ، 98 ، 20 ، 15 ، 62 ، 29 ،1.28، 1.37 گذراند که ماحصل دیده های عینی وی از صحت گفته های مردم حکایت داشت.

واگذاری 100 درصدی خطوط به بخش خصوصی ممنوع

قائم مقام سازمان اتوبوسرانی مشهد در خصوص تخلف واگذاری 100 درصدی برخی خطوط به بخش خصوصی گفت: این مسئله تکذیب می شود و هیچ خطی 100 درصد به بخش خصوصی واگذار نشده است، زیرا این مسئله تخلف محسوب می شود و بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر است.

خجسته با تأکید بر اینکه واگذاری خطوط به بخش خصوصی از خواسته های مکرر سه شرکت خصوصی است، افزود: سازمان اتوبوسرانی این تخلف را هرگز انجام نمی دهد.

وی در خصوص گلایه های ساکنان منطقه لویزان و مشاهدات خبرنگار مهر مبنی بر عدم حضور حتی یک اتوبوس 50 تومانی گفت: در زمانی که برای رصد وضعیت تردد اتوبوسها انتخاب کردید ممکن است برخی اتوبوسهای 50 تومانی خطوطی مانند 98 برای سرویس و رفع عیوب در تعمیرگاه ها باشند که برای جبران این کمبود موقتی اتوبوسهای خصوصی جایگزین شدند.

وی با تأکید بر اینکه مردم دارای حق انتخاب در حوزه استفاده از اتوبوس خصوصی و دولتی هستند، افزود: کسانی که عجله دارند از اتوبوس 100 تومانی و افرادی که می توانند منتظر بمانند از اتوبوس دولتی استفاده کنند.

وی در خصوص گلایه دیگر شهروندان مبنی بر کاهش تعداد اتوبوسهای 50 تومانی خاطرنشان کرد: برابر دستورالعمل هیئت وزیران مرز اتوبوسها باید 60 به 40 برسد، به عبارتی 60 درصد خصوصی، 40 درصد بخش دولتی، طبق این دستورالعمل ظرفیت اتوبوسهای بخش خصوصی در هر یک از خطوط تعیین شده است.

وی با اشاره به وجود 129 خط شهری و حومه ای در مشهد گفت: در 21 خط محوری و پر مسافر که با کمبود اتوبوس مواجه بودند، اتوبوس 100 تومانی فعال شده است.

خجسته درباره افزایش 700 دستگاه اتوبوس، 100 تومانی، افزود: این مسئله تکذیب می شود و طبق مصوبه شورای شهر تعداد اتوبوسهای خصوصی از 300 دستگاه باید به مرز 600 دستگاه برسد که به محض تخصیص سهمیه اتوبوس بخشی از آن جهت نوسازی ناوگان و تعدادی نیز در قالب بخش خصوصی فعال خواهد شد.

قائم مقام سازمان اتوبوسرانی با بیان اینکه سهمیه اتوبوسهای مشهد هنوز مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: با قول مساعد وزیر کشور 200 دستگاه اتوبوس به این کلان شهر اختصاص می یابد.