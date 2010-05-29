موفقیت دانشجوی معماری دانشگاه آزاد قزوین در مسابقه دانشگاه برکلی

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مقاله مهرنوش خلوقی دانشجوی طراحی معماری دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین در مسابقه دانشجویی بین المللی که از سوی دانشگاه برکلی برگزار شد، به عنوان یکی از مقاله های برتر شایسته تقدیر شناخته شد.

در این مسابقه سئوالی در خصوص معماری مطرح شده بود که این دانشجوی ایرانی با ارائه مقاله به آن پاسخ داده بود.

برای شرکت در این مسابقه ابتدا باید طرح اولیه با یک سری از ویژگی ها برای ورود به مرحله نیمه نهایی ارسال می شد.

از جمله ویژگی هایی که طرح اولیه باید از آن برخوردار باشد، پاسخ گویی به سوال طرح شده، ارائه ایده ای خلاقانه، حل یک معضل اجتماعی و پتانسیل لازم برای ارائه به شکل مقاله بود.



این مسابقه همه ساله برای دانشجویان طراحی معماری مقطع کارشناسی که در دانشگاه های معتبر مشغول به تحصیل هستند، برگزار می شود و به پنج نفر اول بورسیه تحقیقاتی تعلق می گیرد.

در این مسابقه سایر نفرات برتر از کشورهای هند، آمریکا و کانادا موفق به کسب عناوین برتر شدند.

پذیرش مقالات دانشجویی در کنفرانس هنگ کنگ

مقالات دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین در سومین کنفرانس بین المللی 2010 INEC IEEE هنگ کنگ پذیرفته شد.

به گزارش رسیده عنوان این مقالات که توسط شاهین قربانی زاده شیرازی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد قزوین نوشته شده است "بررسی نسبت جریان حالت روشن به حالت خاموش در ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله کربنی بر مبنای تغییر در ضخامت عایق گیت " و"تاثیر ولتاژدرین بر ترانزیستورهای اثر میدانی نانولوله کربنی در سطوح آلایش متفاوت“ است.

همچنین این مقالات در دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران عنوان مقاله برتر گرایش الکترونیک را کسب کرد.

دومین کنفرانس ملی مهندسی برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار و این مقالات برای ارائه و چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شد.