ساخت آبنمای هوشمند در قزوین

فرامرز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: آبنمای هوشمند حروفی که به زودی در میدان آزادی به بهره‌ برداری می‌رسد، قادر است به وسیله برشی از آب، حروف نوشته و اشکال زیبا و مهیجی را از بالا به پایین ریخته و به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه این دستگاه موزیکال بوده و می‌تواند اشکال را همگام با موسیقی پخش کند، افزود: هماهنگی کامل بین اشکال و فایل صوتی این آبنما وجود دارد، به طوری که همزمان با پخش اذان دستگاه کلمات اذان را با برشی زیبا فرو می‌ریزد.

صادقی خاطرنشان کرد: این آبنما قادر است در مراسم‌ مختلف با ارائه اشکال زیبا کارایی خوب و منحصر به فردی داشته باشد و هر پیامی که لازم باشد را برای ارائه به شهروندان به اجرا درآورد.



وی با بیان اینکه این آبنما با همکاری سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در حال ساخت است، بیان کرد: ساخت این آبنمای هوشمند حروفی در راستای ایجاد شور و نشاط بین شهروندان با نورپردازی زیبا و پویا در میدان آزادی قزوین اجرا می شود.

