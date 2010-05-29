بازدهی امور وقفی در شهرستان کرج کافی نیست

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: باید تلاش شود تا امور وقفی در شهرستان کرج تبدیل به احسن شود زیرا این ظرفیت در شهرستان کرج وجود دارد و باید به مرحله فعلیت درآید و پتانسیلها به شکوفایی برسد.

وی ادامه داد: بازدهی کنونی امور وقفی در شهرستان کرج نیازمند ارتقا است و کیفت کاری در این خصوص باید به بهترین نحو افزایش یابد تا بسیاری از مشکلات حل شود و مشکلات جدی نیز به وجود نیاید.

این مسئول بیان کرد: تعداد موقوفات در کرج زیاد است و در مورد هریک از آنها این امکان وجود دارد که بازدهی آنها افزایش یابد و در خدمت عملی کردن نیات انسان دوستانه واقفان و اجرای نیات آنها قرار گیرد.

فرهادی عنوان کرد: مردم خیر و نیکوکار فراوانی در شهرستان کرج زندگی می کنند که در صورت افزایش اطلاع رسانی به آنها در خصوص نیازها، کمبودها و خلاها می توانیم حمایتهای انسان دوستانه آنها را بیش از پیش جلب کنیم و در خدمت کاهش مشکلات مختلف و پرکردن خلاهای مربوطه قرار دهیم.

مجازات مناسب برای موقوفه خواران در نظر گرفته شود

وی یادآور شد: لازم است موقوفه خواران شهرستان کرج شناسایی شوند و مجازات مناسب برای آنها در نظرگرفته شود تا دیگر کسی نتواند مانعی بر سر راه اجرای نیات واقفان ایجاد کند و موقوفات را به تصرف خود درآورد.

این مسئول اظهار داشت: ممکن است برخی از موقوفات در گذشته گرفتار موقوفه خواری شده باشند که لازم است عاملان اینگونه موارد نیز به بهترین نحو شناسایی شوند و مجازات مناسب برای این افراد در نظر گرفته شود.

فرهادی اضافه کرد: اداره اوقاف، بزرگترین متولی در این زمینه است و اگر این نهاد به همه وظایف خود در خصوص رسیدگی به مشکل موقوفه خواری رسیدگی کند، بسیاری از مشکلات وقفی در کرج حل خواهد شد و مشکلات جدید نیز به وجود نخواهد آمد.