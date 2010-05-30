اعتبارات فرهنگی بهزیستی استان تهران افزایش می یابد

علی اصغر پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وجود بخش فرهنگی در بهزیستی استان تهران از مهمترین ضرورتهای این اداره کل بوده است و پیش بینی می شود اضافه شدن آن به چارت سازمانی این اداره کل، بسیاری از کمبودهای فرهنگی از جمله اعتبارات را از میان خواهد برد و مشکلات در این زمینه را کاهش خواهد داد.

این مسئول بیان کرد: به دنبال اضافه شدن شورای یادشده، اعتبار در بخش فرهنگی بهزیستی استان نیز تعلق می گیرد و می توانیم بر این اساس برنامه ریزی های بیشتری در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیتها و امور فرهنگی داشته باشیم.

پارسا در خصوص مهدهای کودک نیز گفت: مهدهای کودک از مهمترین مراکز آموزشی هستند که نیاز است به موازات امور آموزشی، امور فرهنگی نیز در آنها تقویت شود تا میزان اثربخشی افزایش یابد.

افزایش فعالیتهای فرهنگی در مهدکودکهای استان تهران از برنامه های این بخش است

وی ادامه داد: افزایش فعالیتهای فرهنگی در مهدکودکهای استان تهران از برنامه های این بخش است که امیدواریم بتوانیم این امر را در همه مهدهای کودک به اجرا درآوریم و به موازات ارتقای فعالیتهای آموزشی آنها شاهد ارتقای فعالیتهای فرهنگی نیز باشیم.

این مسئول بیان کرد: اگر آموزشها در مهدکودکها به بهترین نحو ارائه شود، از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات برای کودکان در آینده جلوگیری می شئود و آنها در زمینه های آموزشی مشکلات کمتری خواهد داشت ضمن اینکه به همین نسبت لازم است به امور فرهنگی توجه داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در خصوص افزایش فعالیتهای فرهنگی در مهدکودکهای استان تهران تعاملاتی با ادارات و دستگاههای ذیربط داریم و برای تحقق افزایش فعالیتهای یادشده از حمایتها و کمکهای آنها بهره مند خواهیم شد که این امر بسیار مطلوب و اثربخش است.

مهدهای کودک اثرات ریشه ای دارند

پارسا عنوان کرد: مهدهای کودک اثرات ریشه ای دارند و هرچه فعالیتهای فرهنگی در آنها افزایش یابد، از بسیاری از تبعات اجتماعی نامطلوب در آینده جلوگیری خواهد شد و از این نظر باید برای مهد کودکها اهمیت خاصی قائل باشیم و آنها را تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هزینه ای که برای افزایش مسائل فرهنگی انجام می شود در واقع هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری و پس اندازی برای آینده است و نباید به آن به عنوان یک هزینه اضافی نگاه کنیم بلکه باید اهمیت آن را به طور کامل درک کنیم.

تصورات غلط اصلاح شود

این مسئول اضافه کرد: متاسفانه گاهی این دید وجود دارد که برای هر امری غیر از امور فرهنگی باید هزینه کرد درحالیکه این تصور اشتباه است و نیاز به تصحیح دارد.

وی افزود: مهدهای کودک از مهمترین مراکز پرورشی کودک هستند که اگر امور آموزشی در آنها به بهترین نحو انجام شود، رشد کودکان به نحو بهتری خواه بود و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات برای آنها جلوگیری به عمل می آید.

پارسا یادآور شد: کودکانی که از مهدهای کودک استفده می کنند، در آینده، راحت تر با مدرسه ارتباط برقرار می کنند و مهارتهای زندگی را به میزان بیشتری می آموزند که این امر باعث می شود وقتی بزرگ می شوند از مهارتهایی که آموخته اند، استفاده بهتری داشته باشند.