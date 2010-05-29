بیمه گرها در زمینه تامین نوار قند خون به قیمت مناسب همکاری کنند

داریوش جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برخی از مراکز بیمه گر در زمینه کمک به تامین نوار قند خون به قیمت مناسب برای بیماران مبتلا به دیابت وارد عمل شده اند اما بیمه گرهای اصلی هنوز در این خصوص همکاری های جدی خود را عملی نکرده اند.

وی ادامه داد: نوار قند خون یک وسیله بسیار مهم در امور درمانی بیماران دیابتی است اما تهیه آن هزینه بر است و بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت نیز به دلیل مشکلات و کمبودهای مالی خود، توان تهیه این نوار را ندارند که این امر، مشکلات آنها را افزایش می دهد.

این مسئول بیان کرد: از مراکز بیمه گر تقاضا داریم در این خصوص همکاری های خود را افزایش دهند و با این کار به کاهش مشکلات دیابتی ها کمک کنند زیرا این بیماران با مشکلات جسمی مربوط به بیماری خود درگیر هستند.

وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا بتوانیم باری از دوش بیماران دیابتی برداریم و با عملکرد خود مشکلات و سختی های آنها را کاهش دهیم.

جلیلی عنوان کرد: اطلاع رسانی مطلوب از سوی رسانه های کرج از جمله جراید، رادیو البرز و خبرگزاری ها در زمینه بیماری دیابت آثار بسیار مطلوبی به همراه دارد و آنها می توانند با معرفی بیماری دیابت و علائم آن از افزایش تعداد بیماران دیابتی جلوگیری کنند.

همکاری رسانه ها در جهت کاهش آمار ابتلا به دیابت افزایش یابد

وی خاطرنشان کرد: این رسانه ها تاکنون در این زمینه همکاری های بسیار خوبی داشته اند و امیدواریم این همکاری ها از نظر کمی و کیفی گسترش یابد تا بتوانیم دیابت را بیش از پیش کنترل کنیم و نگذاریم افراد بیشتری به این بیماری مبتلا شوند.

این مسئول یادآور شد: طبق یک برآورد، حدود 120 هزار بیمار دیابتی در شهرستان کرج زندگی می کنند که ممکن است بسیاری از آنها از وجود این بیماری در خود اطلاعی نداشته باشند و باید آموزش دهی در این زمینه افزایش یابد.

جلیلی اضافه کرد: برخی افراد به دلیل ویژگی های مختلف خود مستعد ابتلا به دیابت هستند که باید همه آنها مورد شناسایی قرار گیرند و جلوگیری های لازم در این خصوص به عمل آید.