گرانترین عوارض جاده ای ایران در خوزستان/ رانندگان گلایه مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استان خوزستان همواره در بسیاری از بخشها ثابت کرده جزء برترینها و استانهای پیشرو در کشور محسوب می شود، صنعتی ترین استان کشور، پرآب ترین استان کشور، رتبه نخست تولید نفت، رتبه نخست تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و... رتبه هایی هستند که از استان خوستان، استانی برتر در کشور ساخته است اما در کنار این برتریها، استان در بخشهای دیگر که مردم باید از جیب خود هزینه کنند نیز جز برترینهاست که نمونه آن در اختیار داشتن گرانترین عوارضی جاده های کشور است.

آزاد راه اهواز - بندر امام خمینی (ره) که مسیر شهرهای اهواز به ماهشهر، سربندر و بندر امام خمینی (ره) را بیش از 30 کیلومتر کوتاه کرده است و از شدت تصادفات آن به میزان قابل توجهی کاسته است در 21 آذرماه سال 81 کلنگ زنی شده است و در نهایت با تاخیر چند ساله به بهره برداری رسید.

این آزاد راه با سرمایه گذاری بنیاد مسکن و وام بانکی بانک تجارت ساخته شد به همین دلیل برای بازپرداخت آن باید از خودروهای عبوری عوارض دریافت می شد اما وضع این عوارض با قیمت هایی بالا باعث گلایه و اعتراض شدید رانندگان به خصوص رانندگان مسافرکش شده است.

اخذ عوارض پنج هزار تومانی از خودروها

هم اکنون قیمت عوارض خودروهای سواری هزار تومان تعیین شده و برای دیگر ماشینها تا مبلغ پنج هزار تومان عوارض دریافت می شود این در حالیست که سایر آزاد راه های کشور مبلغ عوارض دریافت شده پایین تر است.



مدیر عامل شرکت آزاد راه اهواز - بندر امام در ابتدای بهره برداری از این آزاد راه در خصوص هزینه های ساخت آن گفته بود: این آزاد راه با هزینه هر کیلومتر یک تا پنج میلیارد تومان ساخته شده است در حالیکه آزاد راه هایی چون آزاد راه تهران - قم با هزینه هر کیلومتر یک میلیون تومان ساخته شده است.



عباس آریایی پور بیان کرد: در اعلام نظرها هیچگاه از کار بزرگ و ارزش این آزاد راه نامی برده نمی شود و تنها به مشکلات آن اشاره می شود بابت کانال فکری عامه مردم برای پذیرش ارزش آزادراه و سازندگان بخش خصوصی باز شود تا رغبت برای سرمایه گذاریهای جدید نیز فراهم شود هم اکنون متولی سرمایه گذاری این آزادراه یعنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بدلیل همین مشکلات و معارضان فراوان و فشار سنگین در پروژه دیگر حاضر به سرمایه گذاری جدید در این بخش نیست چرا که سرمایه گذاران اگر به سود مناسبی نرسند دیگر حاضر به سرمایه گذاری در بخش آزاد راهی کشور نخواهند بود.



وی تشریح کرد: برای این آزاد در دو مرحله از بانک وام اخذ شده است که در 10 میلیارد تومان اولیه سود بازپرداخت 21 درصد و در اخذ 9 میلیارد تومان دوم سود 14 درصد لحاظ شده است که در نهایت سود باز پرداخت به صورت میانگین حدود 17 درصد خواهد بود، حال با این شرایط ارقام اخذ شده در عوارض آزاد راه را بررسی کنید و هزینه انجام شده و اخذ شده را مقایسه کنید.



مدیرکل بنیاد مسکن استان خوزستان نیز به عنوان متولی اصلی ساخت آزاد راه اهواز - بندر امام خمینی (ره) به خبرنگار مهر در اهواز گفت: ساخت آزادراه مزیتهای فراوانی را برای مردم و استان و حتی کشور به همراه داشت به گونه ای که مسیر جدید نسبت به مسیر قبلی در حدود 30 تا 50 کیلومتر کاهش یافت.



محمد شهیدزاده افزود: همچنین مسیر قبلی یک بانده بود و تصادفات فراوانی در آن رخ می داد در حالیکه در مسیر جدید مردم به راحتی و با اندک زمانی می توانند این مسیر را طی کنند، ضمن اینکه کاهش مصرف بنزین و استهلاک خودروها از دیگر مزایای ساخت این آزادراه بود.



وی در خصوص علت گرانی مبلغ عوارض این آزادراه اظهار داشت: این پروژه کار جدیدی در استان بود که با مشارکت بانک و بنیاد مسکن ساخته شد که البته هزینه ساخت آن فوق العاده بالا بود در صورتیکه همین عوارض از مردم گرفته شود به 30 سال زمان برای بازگشت مبلغ اولیه نیاز هست و تازه بعد از 30 سال سودآوری آن آغاز می شود.



شهیدزاده بیان کرد: با این عوارض همچنین خدمات جاده ای مثل جایگاه عرضه سوخت و رستوران نیز در حال احداث است که تمام این موارد از علتهای بالا بودن قیمت عوارض آزادراه است.



اما با وجود تمام این موارد توجیه کنند که تا حدودی منطقی به نظر می رسد یک نکته در این بین فراموش شده است و آن اینکه در کنار تمام این مزیتهایی که مردم از آن برخوردار شده اند دولت نیز از کوتاهتر شدن مسیر منافع فراوانی برده است.



در ابتدای افتتاح آزاده اهواز - بندر امام خمینی (ره) مدیرعامل این آزاد راه گفت: افتتاح آزادراه پیش گفته در هر سال 44 میلیون لیتر مصرف سوخت کشور را کاهش می دهد که 33 میلیون لیتر کاهش مصرف گازوئیل و 11 میلیون لیتر مصرف بنزین با رقم اعتباری 20 میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد بود.



آیا این رقم صرفه جویی برای دولت که به شدت به دنبال کاهش وابستگی به بنزین وارداتی است مبلغ ناچیزی است که توان تامین بخشی از مخارج و هزینه های آن را نداشته تا اینگونه فشار مضاعفی بر مردم و رانندگان عبوری وارد کند.



آیا هزینه دستیابی به این مزیتهای فراوان تنها باید از جیب مردم پرداخت شود و دولت که به چنین صرفه جویی قابل توجهی دست یافته است باید نظاره گر پرداخت عوارض سنگین از سوی مردم باشد.



در کنار این موضوع، آیا وزارت راه و ترابری در این خصوص چه نقشی دارد که مبلغی از این هزینه های سنگین را پرداخت نکرده و تمام آن را سرمایه گذار تقبل کرده است، به هرحال این موضوع پذیرفتنی نیست که به علت این امتیازات چنین هزینه های سنگینی از مردم دریافت شود.



ضمن اینکه بخش قابل توجهی از خودروهای عبوری این جاده را نه مردم عادی که کامیونها و تریلی هایی تشکیل می دهند که برای حمل و نقل کالا به بندر امام خمینی(ره) رفت و آمد می کنند پس سهم بندر امام خمینی (ره) با سود آوری بسیار بالایی که در اختیار دارد چه می شود؟



یکی از رانندگان مسافرکش در این مسیر اظهار داشت: واقعا هزینه هایی که برای رفت و آمد در این مسیر پرداخت می کنیم بسیار بالاست و با وجود اینکه برای تاکسی ها مبلغ 700 تومان دریافت می شود اما همین مبلغ هم برای ما سنگنی است.



وی تصریح کرد: اگر به طور میانگین ما روزی دوبار برای رفت و دو بار برای برگشت این جاده را طی کنیم روزانه باید دو هزار و 800 تومان پرداخت کنیم و این مبلغ برای هر ماه 84 هزار تومان (برای مسافر کش های شخصی این مبلغ ماهانه 90 هزار تومان است) می شود که در اغلب این موارد این هزینه به مراتب بالاتر می شود.



این راننده تاکید کرد: مگر یک راننده چقدر درآمد دارد که ماهیانه 84 هزار تومان از آن را برای این کار پرداخت کند در حالیکه این جاده از داشتن بسیاری از امکاناتی که در سایر جاده های کشور وجود دارد محروم است.



وی اظهار داشت: سرویسهای بهداشتی، مجسمه و مناظری که باعث سرگرمی مسافر و راننده شود به هیچوجه در این جاده دیده نمی شود و تنها بیابانهای بایر و لم یزرق اطراف حرف اول و آخر آن را می زنند.



یکی دیگر از راننده ها با گلایه از قیمت بالای عوارض ادامه داد: علت گران بودن ساخت این آزاد راه در مقایسه با سایر آزاد راه ها منطقی نیست چرا که این جاده در یک بیابان برهوت ساخته شده و در مسیر آن نه کوهی وجود دارد نه دریایی، پس علت گرانی چیست؟



وی تاکید کرد: سال اول قیمت عوارض 800 تومان بود که ما اعتراض داشتیم و انتظار داشتیم کاهش یابد اما در کمال تعجب مشاهده کردیم قیمت عوارض به هزار تومان افزایش یافت و بی شک در آینده بازهم افزایش متوجه این قیمت خواهد بود.



همچنین به علت اینکه بسیاری از کارکنان شرکت های پتروشیمی نیز به صورت روزانه در این مسیر تردد می کنند با هزینه های فراوانی مواجه شده اند که این انتظار می رود دولت با پرداختی بخشی از هزینه های ساخت این آزاد راه، باعث کاهش قیمت عوارض آن شود تا مردم خوزستان هم طعم شیرین خدمت رسانی دولت بچشند.

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گزارش: علی نواصر