تعامل مدیران مازنی با مردم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، سیدعلی اکبر طاهایی جمعه شب در دیدار چهره به چهره با مردم شهرستان بهشهر در مصلی این شهر افزود: عمده تقاضای مردمی در شهرستان بهشهر در حوزه عمران، کشاورزی، اشتغال، عمران روستایی، متقاضی سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی بودند که راهنمایی شدند.

طاهایی با بیان اینکه این دیدار چهارمین دیدار چهره به چهره مردمی از زمان تصدی مدیریت استانداری توسط وی است، افزود: این دیدارها غیر از دیدار عمومی سه شنبه ها توسط مدیران است که به قوت خود باقی است.

وی هدف از برگزاری چنین دیدارهایی را ایجاد سهولت و دسترسی مردم به مدیران عنوان کرد و یادآور شد: اواخر ماه جاری نیز این دیدار در نور برگزار خواهد شد که همه در جهت امکان دسترسی مردم به مسئولان و خدمتگزاران است.

وی بیان داشت: حوزه خستگی در مدیران ما معنا ندارد و مردم با دارا بودن شور و نشاط خود، همه کارگزاران را در جهت سازندگی بیشتر ترغیب کنند.

استاندار مازندران در بین دو نماز جمعه و عصر بهشهر در بین نمازگزاران بهشهری خاطرنشان کرد: پیوند تنگاتنگ مردم و مسئولان از برکات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی است.

طاهایی هویت و سرمایه مسئولان را مردمی بودن آنان بیان داشت و ادامه داد: فاصله گرفتن از کاروان مردمی فاصله از انقلاب و نظام است و همه ما باید در خدمت مردم باشیم.