عزیز محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: براساس مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ که به تایید فدراسیون فوتبال هم رسیده است و تمامی هیئت های فوتبال استانها موظف به اجرای آن هستند ، سقف قرارداد مربیان و بازیکنان در لیگ دهم 350 میلیون تعیین شده و باشگاههایی که در بستن قرارداد از این مبلغ تخطی کنند، قرارداد آنها در هیئت های فوتبال ثبت نخواهد شد.

عزیزمحمدی تاکید کرد: حتی در صورت ثبت قرارداد ازسوی هیئت ها، سازمان لیگ ازصدورکارت بازی برای این قبیل بازیکنان که سقف قرارداد را رعایت نکرده باشند، خودداری خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت ثبت غیر واقعی رقم قراردادها از سوی باشگاهها در فرم قراردادها تاکید کرد: برای سازمان لیگ، ملاک اصلی فرم قرارداد بازیکنان است که باید مبلغ قرارداد بطوردقیق و شفاف در آن قید شده باشد و قراردادهای بالاتر از سقف مجاز از سوی سازمان لیگ قانونی نیست و رسمیت نخواهد داشت.

رئیس سازمان لیگ اضافه کرد: در صورت بروزهرگونه اختلاف بین بازیکن و مربی با باشگاه ملاک قضاوت کمیته انضباطی مبلغ قید شده در فرم قرارداد است و مسئولیت هرگونه اختلافی در مبلغ مورد توافق به عهده طرفین خواهد بود.

زمان نقل و انتقالات فصل دهم لیگ برتر از 5 خرداد ماه آغاز شده و تا 28 تیرماه ادامه خواهد داشت. فصل جدید مسابقات لیگ برتر 5 مرداد ماه آغاز می شود.