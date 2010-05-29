محدودیت انضباطی برای مصاحبه بازیکنان لیگی/ منکر ناپاکی در فوتبال نیستم

مجتبی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: از آنجا که بخش عمده از تخلفات بازیکنان در فصل گذشته با مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای تخریبی و توهین آمیز بازیکنان و مربیان اختصاص داشت، تصمیم گرفتیم با اعمال برخی محدودیت ها و تعیین چارچوب های مشخص شرایطی را در لیگ برتر فراهم کنیم تا بازیکنان مرتکب اینگونه تخلفات انضباطی نشوند و بتوانیم از بروز اینگونه حاشیه ها خودداری کنیم.

وی اعمال محدویت ها در انجام مصاحبه ها و اظهارنظر بازیکنان و رعایت اخلاق حرفه ای به عنوان دو مقوله اصلی و تکلیفی برای بازیکنان لیگ برتر برشمرد و اظهار داشت: درصدد هستیم چارچوب مشخصی را برای مصاحبه بازیکنان و تمامی اهالی فوتبال تعیین کنیم تا براساس آن بازیکنانی که درخصوص شخصیت اخلاقی سایر بازیکنان اظهارنظر می کنند با محرومیت ها و کیفرهای انضباطی روبرو شوند.

شریفی درعین حال تصریح کرد: البته این محدودیت شامل اظهارنظرهای فنی مربیان و بازیکنان نمی شود و در این زمینه بازیکنان هیچ محدودیتی برای اظهارنظر پیرامون شیوه بازی تیم رقیب و یا عملکرد بازیکنان حریف ندارند.

رئیس کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: در نظر داریم محدودیت های جدید در خصوص مصاحبه ها و اظهار نظرهای بازیکنان را درچارچوب آئین نامه جدید کمیته مسابقات و سازمان لیگ برتر بگنجانیم تا این مسئله به عنوان یک تعهد مورد توجه بازیکنان قرار گیرد.

وی از رعایت اخلاق حرفه ای به عنوان مجموعه وظایفی وسیع و گسترده در رعایت مسائل انضباطی یاد کرد و افزود: اخلاق حرفه ای مجموعه مسائلی است که به صورت خودجوش در یک شغل و حرفه برای فرد رعایت و الزام ایجاد می کند و شاغلان آن حرفه باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند.

شریفی اضافه کرد: در بخش اخلاق حرفه ای به زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد وارد نخواهیم شد چرا که زندگی خصوصی هر فرد به خودش ارتباط دارد اما در مستطیل سبز که در معرض دید عمومی است فرد ملزم و مکلف به رعایت مجموعه اخلاق حرفه ای است و کمیته انضباطی با هرگونه فعالیتی که منافی با اخلاق حرفه ای باشد به شدت برخورد خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی دربخش دیگری ازگفتگوی خود با خبرنگار مهر در مورد ارزیابی عملکرد کمیته انضباطی در لیگ نهم، اظهار داشت: به اعتقاد من تخلفات بازیکنان درفصل گذشته به شدت کاهش یافت اما نوع تخلفات به گونه ای است که باید برای ریشه کن کردن آنها تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: در لیگ نهم در کنترل سکوها چندان موفق نبودیم چرا که هنوز ارتباط درستی با هواداران نداریم و رسانه ملی ما را دربرقراری ارتباط درست و سالم با هواداران وگسترش مسائل فرهنگی کمک نمی کند وتلاش می کند تا بیشتربه حاشیه ها بپردازد.

شریفی با نقد عملکرد خود در ارتباط با کمیته انضباطی اظهار داشت: به دلیل اینکه با هوادار و متخلف ارتباط دوستانه و صمیمی برقرار نمی کنیم و نمی توانیم به گونه ای عمل کنیم که هوادار به ما علاقه مند شود ، به همین خاطر هوادار در ترک بداخلاقی ها با ما همراه و همسو نمی شود و از ما تاثیرپذیری ندارد.

رئیس کمیته انضباطی، استراتژی این کمیته در فصل آینده را جذب و علاقه مندی و اصلاح و اندیشه های نادرست عنوان کرد و اظهار داشت: تنها با صبوری، تحمل و مدارا می توانیم هوادار را جذب خود کنیم و با بهره گیری از آموزه های دینی و ایجاد الفت و دوستی زمینه بهبود رفتاری هواداران را ایجاد نماییم.

وی درباره عملکرد کمیته انضباطی در لیگ نهم را نسبت به سالهای گذشته قابل قبول ترعنوان کرد ولی درعین حال اظهار داشت: مطرح شدن واژگانی نظیر ناپاکی در فوتبال حواشی زیادی را در فصل گذشته ایجاد کرد که قصد داریم با مطرح کنندگان این بحث به شکل قانونی برخورد کنیم.

شریفی ادامه داد: کسانی که مدعی وجود ناپاکی در فوتبال شده اند را کمک خواهیم کرد تا با استعلام از مراجع قانونی ادعاهای خود را ثابت کنند اما کسانی که نتوانند دلایل قانع کننده ای برای ادعای خود بیاورند در چارچوب اظهارنظرهای خلاف واقع تلقی می شوند و مشمول محرومیت های سنگین خواهند شد.

رئیس کمیته انضباطی درپایان گفت: من منکرناپاکی درفوتبال نیستم ولی راه مبارزه با ناپاکی رسانه ای کردن آن نیست بلکه باید تلاش کنیم فضا و محیط را ازهرگونه ناپاکی تطهیر کنیم تا مطرح شدن این قبیل مسائل باعث جوسازی در فوتبال نشود.