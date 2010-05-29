رواج پدیده "پول چای" برای نوبت عمل جراحی!

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تغییر شیوه زندگی مردم در جوامع امروزی شاهد افزایش بیماریهای غیرواگیرهمچون بیماریهای قلبی - عروقی، سرطانها و... هستیم. این موضوع علاوه بر اینکه هزینه های جبران ناپذیری برای سلامت افراد در پی دارد باعث شده هزینه های درمان نیز افزایش چشمگیری پیدا کند و در نتیجه آن دسته از بیمارانی که تمکن مالی ندارند مجبور می شوند درمان بیماری خود را در بخش دولتی دنبال کنند تا هزینه کمتری بپردازند.

گزارشها و آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد حدود 80 درصد بستری بیماران در بیمارستانهای دولتی انجام می شود. در واقع با توجه به این آمار بالا از میزان بستری در بخش دولتی، می توان نتیجه گرفت که روند انجام اعمال جراحی برخی بیماریهای سخت و دشوار، به کندی و همراه با نوبتهای تقریبا طولانی انجام شود. به طوری که بیشترین مراجعات بیماران نیازمند عمل جراحی سر و گردن و گوش و حلق و بینی مربوط به بیمارستان امیراعلم است. گزارشها نشان می دهد نوبت عمل جراحی در این بیمارستان که قدمت ساخت آن به 95 سال قبل باز می گردد، بعضا تا چند ماه طول می کشد.

به گفته رئیس بیمارستان امیراعلم، خوشنامی این مرکز درمانی در انجام جراحیها باعث شده که خیل عظیمی از بیماران از اقصی نقاط کشور به این بیمارستان بیایند و در نتیجه شاهد نوبتهای بعضا طولانی برای اعمال جراحی هستیم.

روند رو به افزایش بیماریهای قلبی - عروقی و سرطانها، یکی از علل اصلی مراجعات زیاد به بیمارستانهای دولتی است. زیرا انجام اعمال جراحی مربوط به قلب و عروق در بخش خصوصی، هزینه سنگینی دارد که در نتیجه آن، اغلب بیمارانی که تکمن مالی ندارند ناچار می شوند از خدماتی که در بیمارستانهای دولتی ارائه می شود استفاده کنند. همین موضوع باعث طولانی تر شدن نوبت جراحی شده است.

دکتر محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع فروش نوبت جراحی در برخی بیمارستانها و همچنین جلو انداختن نوبت ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص توسط منشی مطب ها تائید می کند و می گوید: بحث زیرمیزی بلایی است که سلامت جامعه پزشکی را تهدید می کند و متاسفانه در حال تبدیل شدن به عرف است.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران در مورد نظارتهای دستگاههای مربوطه برای برخورد با چنین رفتارهای غیراخلاقی در حوزه سلامت، می گوید: بیمارستانهای دولتی تحت نظارت معاونت درمان هستند که به دلیل کمبود پرسنل، بعضا بازدیدها از مراکز درمانی هر سه سال یکبار صورت می گیرد و اغلب بازدیدها نیز بر اساس شکایتهای مردمی است.

به تازگی نیز دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در مواجهه با وجود چنین رفتارهای غیراخلاقی در بخش سلامت کشور، خواستار برخورد شدید با این قبیل رفتارها شده و عنوان کرده که برای مقابله با پدیده زشت فروش نوبت جراحی، امسال نوبت رسانی در بیمارستانهای دولتی به روز می شود.

دستجردی البته موضوع فروش نوبت جراحی در بیمارستانهای دولتی را تایید نمی کند ولی در عین حال تاکید می کند که فروش نوبت بیمارستانی صددرصد خلاف قانون است و باید به شدت با آن برخورد شود.

در حال حاضر هر یک از بیمارستانهای دولتی در یک رشته پزشکی و جراحی معروف و شهره هستند و بیماران بیمه های پایه که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند، ناچار می شوند درمان خود را در این بیمارستانها دنبال کنند. به طوری که مرکز قلب تهران به عنوان یکی از همین بیمارستانها، روزانه شاهد انجام تعداد زیادی جراحی قلب است.

به گفته یکی از کادر درمانی این بیمارستان، افزایش انجام جراحی قلب در این مرکز باعث شده سطح کیفی خدماتی که ارائه می شود نسبت به سالهای آغازین فعالیت این بیمارستان افت کند و دلیل آن نیز مراجعه بیش از حد بیماران به این مرکز درمانی است.

وقتی موضوع نوبتهای طولانی اعمال جراحی در بیمارستانهای دولتی را با دکتر سیدحسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت مطرح می کنیم، او تاکید می کند که نوبت جراحی در بیمارستانهای دولتی تقریبا وجود ندارد.

البته او از برخورد جدی با موضوع فروش نوبت جراحی در مراکز درمانی دولتی در صورت ارائه گزارش، خبر می دهد و می گوید: نوبت جراحی در مراکز درمانی تقریبا به روز شده و کمتر جراحی است که نیاز به نوبت طولانی داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مراجعه بیماران به برخی بیمارستانهای دولتی اسم و رسم دار و معروف در زمینه برخی جراحیها می گوید: این موضوع باعث شده نوبت جراحی در این قبیل مراکز درمانی طولانی شود که البته اگر برای انجام همان عمل به بیمارستان دیگری مراجعه کنند، در نوبت نمی مانند. اما اگر مواردی از فروش نوبت جراحی به ما گزارش شود، شک نکنید که به طور قاطع برخورد می کنیم و اجازه نمی دهیم حقوق بیماران تضییع شود.



در حال حاضر بیمارستان فارابی به عنوان قطب جراحیهای چشم در خاورمیانه معروف است و امکانات و تجهیزات مربوط به درمان بیماریهای چشم در این بیمارستان، باعث شده خیل انبوه بیماران از نقاط دور و نزدیک کشور به میدان قزوین تهران گسیل شوند. همین اتفاق در جراحیهای مربوط به سرطانها در بیمارستان امام (ره) تهران می افتد و شاهد حضور بیماران شهرستانی در بزرگترین مرکز درمانی دولتی هستیم.



آنچه مسلم است، مسئولان وزارت بهداشت همگی بر مقابله و برخورد جدی با رواج پدیده مزموم و زشت زیرمیزی در بخش سلامت کشور تاکید دارند اما بنا به دلایل گوناگون که مهمترین آنها، کمبود بازرس برای سرکشی و نظارت از مراکز درمانی است، باعث شده بعضا چنین اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد که منجر به تضییع حقوق بیماران و خدشه دار شدن جایگاه و منزلت پزشکان می شود.



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گزارش: حبیب احسنی پوراصل

