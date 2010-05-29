فیلیپ اسکولاری از بنیادکار جدا شد/ فیل بزرگ: حضور در ازبکستان تجربه جدیدی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا روز شنبه ضمن اعلام این خبر نوشت: باشگاه بنیادکار ازبکستان اعلام کرد که مربی سرشناس برزیلی دیگر هیچ مسئولیتی در تیم ندارد و از این به بعد میرجلال کاسیموف روی نیمکت مربیگری می نشیند.

کاسیموف در جولای 2009 – تیر ماه سال گذشته و بعد از آنکه اسکولاری هدایت تیم را در دست گرفت به کمک مربی بنیادکار تبدیل شد که حالا دوباره کار را در دست گرفته است.

اسکولاری به خبرنگاران گفت که هیچ علاقه ای به ترک باشگاه نداشته اما بین او و مدیران اختلاف افتاده بود و حالا او مجبور به کار در جای دیگری از دنیاست.

اسکولاری گفت: " طبق قرارداد باید تا 6 ماه دیگر کار می کردم اما با توافق و رضایت از باشگاه جدا شدم. از اینکه توانستم در ازبکستان تجربه جدیدی بدست آورم خوشحالم و خاطرات خوشی از اینجا دارم".

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال که به فیل بزرگ شهرت دارد در ادامه افزود: " من اینک دو پیشنهاد از اروپا دارم و دو پیشنهاد از آسیا به علاوه دعوت به کاراز باشگاهی در برزیل".

تیم فوتبال بنیادکار بعد از شکست از الهلال عربستان در مرحله یک شانزدهم لیگ قهرمانان آسیا نتوانست موفقیت فصل گذشته را تکرار کند و از دور مسابقات کنار رفت.