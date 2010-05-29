رضایت مراجع از فیلم "طلا و مس"/ تعجب از تندخوانی قالیباف

* آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با قالیباف جملات خود را این گونه آغاز کرد: " الحمدالله خیلی کار کرده اید". این مرجع تقلید تاکید ویژه ای به مقوله اطلاع رسانی اقدامات شهرداری داشت و این تاکید تا بدانجا بود که اشاره داشت "مطمئن باشید اینها ریاکاری نیست و تا می توانید اقداماتتان را اطلاع رسانی کنید". آیت الله مکارم شیرازی همچنین دکتر قالیباف را "شهردار اسلامی" نامید که در "جمهوری اسلامی" که جمهوریت کالبد و اسلامیت روح آن است مشغول کار و فعالیت است.

* آیت الله سبحانی در ابتدای دیدار با شهردار تهران چند پیشنهاد را به صورت مکتوب به وی ارائه کرد که سرعت خواندن این متن از سوی شهردار تهران موجب تعجب آیت الله سبحانی شد به طوری که ایشان از قالیباف پرسید: "پس شما تندخوان هستید!" در ادامه این دیدار و با مطرح شدن موضوع ساخت 800 ماذنه برای مساجد تهران در حضور آیت الله سبحانی این مرجع تقلید به ذکر خاطره ای پرداخت: "در سفری که به ترکیه داشتیم برای همایش شیعه شناسی آنها می گفتند که ما وقتی به تهران آمدیم هیچ مسجدی ندیدیم! در نظر آنها مسجد باید گنبد و مناره می داشت و در دوره قبل مساجد به صورت سالنی ساخته می شد و این خوب نیست. مسجد باید شناسنامه خود را حفظ کند".

* قرار گرفتن عکسی از حضرت امام خمینی (ره) بر روی دیوار دفتر آیت الله سبحانی که مربوط به روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود چند دقیقه ای موجب ذکر یاد آن روزها از سوی این استاد برجسته حوزه علمیه قم شد.

* در دیدار شهردار تهران با آیت الله موسوی اردبیلی قالیباف خاطره ای از حضور این مرجع تقلید در سرمای منفی بیست درجه سردشت در زمان دفاع مقدس بازگو کرد و آیت الله موسوی اردبیلی هم به ذکر خاطراتی از فتح خرمشهر پرداخت.

* موضوع ساخت فیلم سینمایی "طلا و مس" از سوی شهرداری تهران در تعدادی از ملاقاتهای روز پنجشنبه با مراجع عظام تقلید مطرح شد و مراجع تقلید نیز با ابراز رضایت از چنین اقداماتی تداوم این گونه اقدامات در حوزه فرهنگ و هنر را خواستار شدند. همچنین قرار شد نسخه ای از این فیلم برای رویت مراجع عظام به قم آورده شود.

* جلوگیری از آسیبها، توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار به ویژه آنهایی که سیده هستند، همکاری در جاری شدن عفاف و حجاب در جامعه در کنار توصیه های اخلاقی با تاکید بر نماز اول وقت از مهمترین رهنمودهای مراجع به شهردار تهران و همراهان وی بود.

* برخی مردم قم هم در زمانی که در خیابان با قالیباف مواجه می شدند به سلام و احوالپرسی با شهردار تهران می پرداختند که در این میان اظهارات یک مرد میانسال که در کوچه ای حوالی حرم حضرت معصومه (س) با شهردار تهران مواجه شد جالب توجه بود. او به قالیباف گفت که مشکلی در شهرداری قم دارد و از او خواست که مشکلش را برطرف کند و وقتی شهردار تهران به او گفت که ارتباط ساختاری بین شهرداری تهران و قم وجود ندارد او پاسخ داد: می دانم اما می خواستم از روابطتان برای حل مشکل من استفاده کنید!

* قالیباف که از ساعت هفت بامداد پنجشنبه وارد شهر مقدس قم شده بود و در بدو ورود به زیارت حضرت معصومه (س) رفته بود پیش از ظهر این روز با حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، جوادی آملی و موسوی اردبیلی دیدار و گفتگو کرد. شهردار تهران و همراهان سپس نماز ظهر را در منزل تاریخی آیت الله بروجردی در خیابان چهار مردان قم اقامه کردند و ناهار را هم میهمان نوه این مرجع عالیقدر جهان تشیع بودند. دیدار با حضرات آیات عظام، علوی گرگانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی نیز بعد از ظهر روز پنجشنبه انجام شد.



