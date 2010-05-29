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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۵

فرهنگ ایرانی جزء جدایی‌ناپذیر فرهنگ دینی است

فرهنگ ایرانی جزء جدایی‌ناپذیر فرهنگ دینی است

مدیر گروه رسانه مرکز تحقیقات استراتژیک با تأکید بر اینکه فرهنگ ایرانی جزء جدایی‌ناپذیر فرهنگ دینی است، گفت: دین اسلام و فرهنگ ایران مغایرتی با یکدیگر ندارند.

دکتر محمد سلطانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظریه سه فرهنگ که موقعیت هویتی کنونی ما را تابع سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی می داند اظهارداشت: من هرکدام از این موارد را مجزا نگاه نمی کنم، اصلاً نمی گوییم که فرهنگ ما هویتش دینی یا ایرانی یا اسلامی یا غربی است . اینها هرکدام جای خو را دارند و هیچکدام مانع دیگری نیست.

استاد ارتباطات دانشگاه آزاد تصریح کرد: اگر از این بعد نگاه کنیم فرهنگ ایرانی جزء لاینفک فرهنگ دینی ماست چراکه ملی گرایی را دین نفی نمی کند و اینها هیچکدام مغایر هم نیستند مثل اینکه بگویید به آب یا غذا یا هوا نیاز دارید.
 
مدیر گروه رسانه مرکز تحقیقات استراتژیک درباره شیوه مواجهه با فرهنگ غرب نیز گفت: فرهنگ ما در ابتدا با هر فرهنگی که به کشور آمده به مبارزه پرداخته است به همین دلیل باید نگاه ما درابتدا نگاه پیداکردن بد و خوب از لابلای اینها باشد بعد روشن کنیم  هر فرهنگی از نکات مختلف مثبت و منفی برخوردار است.
 
سلطانی فر در مورد اینکه چه نکاتی را برای داشتن یک رابطه منطقی با فرهنگ غرب باید رعایت کنیم نیز گفت: باید با معرفت و شناخت برخورد کنیم ، لازم است قبل از رد یا تأیید کردن ، بد و خوب آنها را تشخیص داده و بعد به قضاوت بپردازیم.
کد مطلب 1091172

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