دکتر محمد سلطانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نظریه سه فرهنگ که موقعیت هویتی کنونی ما را تابع سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی می داند اظهارداشت: من هرکدام از این موارد را مجزا نگاه نمی کنم، اصلاً نمی گوییم که فرهنگ ما هویتش دینی یا ایرانی یا اسلامی یا غربی است . اینها هرکدام جای خو را دارند و هیچکدام مانع دیگری نیست.

استاد ارتباطات دانشگاه آزاد تصریح کرد: اگر از این بعد نگاه کنیم فرهنگ ایرانی جزء لاینفک فرهنگ دینی ماست چراکه ملی گرایی را دین نفی نمی کند و اینها هیچکدام مغایر هم نیستند مثل اینکه بگویید به آب یا غذا یا هوا نیاز دارید.

مدیر گروه رسانه مرکز تحقیقات استراتژیک درباره شیوه مواجهه با فرهنگ غرب نیز گفت: فرهنگ ما در ابتدا با هر فرهنگی که به کشور آمده به مبارزه پرداخته است به همین دلیل باید نگاه ما درابتدا نگاه پیداکردن بد و خوب از لابلای اینها باشد بعد روشن کنیم هر فرهنگی از نکات مختلف مثبت و منفی برخوردار است.

سلطانی فر در مورد اینکه چه نکاتی را برای داشتن یک رابطه منطقی با فرهنگ غرب باید رعایت کنیم نیز گفت: باید با معرفت و شناخت برخورد کنیم ، لازم است قبل از رد یا تأیید کردن ، بد و خوب آنها را تشخیص داده و بعد به قضاوت بپردازیم.