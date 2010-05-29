ایران به ترکیه اعتماد کرد/ منتظر پاسخ آژانس به نامه ارسالی هستیم

بهمن حسین پور در گفتگو با رادیو گفتگو درباره نقش ترکیه در شکل گیری بیانیه تهران گفت: روابط ایران و ترکیه طی دو سال گذشته به گونه ای پیشرفت کرده است که آنرا به حد یک رابطه راهبردی رسانده است. روابط دو کشور بسیار دوستانه، برادرانه و صمیمی است. مردم دو کشور به هم علاقه دارند. دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی رایزنی های مستمر با هم داشتند . وزرای خارجه دو کشور بارها به کشور مقابل سفر کردند و در خصوص موضوع هسته ای نیز مباحثی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه ترکیه از سال ها قبل در پی ایفای نقش در بحث هسته ای ایران بود و یک بار هم لاریجانی با سولانا در استانبول دیدار کردند بیان داشت: سیاست ترکیه بر گفتگو و مذاکره در خصوص مسائل هسته ای استوار است و در این راه نهایت تلاش خود را بکار می برد. این سیاست منطبق بر سیاست جمهوری اسلامی ایران است که همواره بر مذاکره و گفتگو تاکید کرده است و جمهوری اسلامی ایران با اعتماد بالا به ترکیه، در نهایت با پیشنهاد تبادل اورانیوم در خاک این کشور موافقت کرد و ما شاهد سفر اردوغان به تهران و امضای بیانیه تهران بودیم.
سفیر ایران در پاسخ به این سئوال که آیا ترکیه در این خصوص با غرب هماهنگ بود و بعنوان لابی غرب با ایران صحبت کرده است؟ خاطر نشان کرد: ترکیه کشور مستقل و همسایه ما است و ما روابط خوبی با ترکیه داریم، امضای بیانیه تهران نشان داد که روابط دو کشور عمق پیدا کرده و استراتژیک شده است. ترکیه در راستای روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دوستی و مودت موجود تاریخی بین دو کشور وارد صحنه شد .
حسین پور یادآور شد: اینکه ترکیه از جانب غرب در این خصوص ماموریت داشته است از جمله مباحث رسانه ای است. ترکیه بعنوان یک کشور مستقل و همسایه ایران وارد صحنه شد و ما نیز از آن استقبال کردیم. در عین حال باید گفت که این یک امر طبیعی است که آنها با طرف های مختلف جمله غربی ها رایزنی کرده باشند. خود داود اوغلو گفته است که در مراحل مختلف موضوع را با طرف های غربی در میان گذاشته است. ضمن اینکه آقای اردوغان نیز بارها با طرف های غربی در این خصوص صحبت و یکی از دستور جلسات وی در دیدار با مقامات غربی بحث انتقال اورانیوم ایران بوده است.
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