ایران به ترکیه اعتماد کرد/ منتظر پاسخ آژانس به نامه ارسالی هستیم

بهمن حسین پور در گفتگو با رادیو گفتگو درباره نقش ترکیه در شکل گیری بیانیه تهران گفت: روابط ایران و ترکیه طی دو سال گذشته به گونه ای پیشرفت کرده است که آنرا به حد یک رابطه راهبردی رسانده است. روابط دو کشور بسیار دوستانه، برادرانه و صمیمی است. مردم دو کشور به هم علاقه دارند. دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی رایزنی های مستمر با هم داشتند . وزرای خارجه دو کشور بارها به کشور مقابل سفر کردند و در خصوص موضوع هسته ای نیز مباحثی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه ترکیه از سال ها قبل در پی ایفای نقش در بحث هسته ای ایران بود و یک بار هم لاریجانی با سولانا در استانبول دیدار کردند بیان داشت: سیاست ترکیه بر گفتگو و مذاکره در خصوص مسائل هسته ای استوار است و در این راه نهایت تلاش خود را بکار می برد. این سیاست منطبق بر سیاست جمهوری اسلامی ایران است که همواره بر مذاکره و گفتگو تاکید کرده است و جمهوری اسلامی ایران با اعتماد بالا به ترکیه، در نهایت با پیشنهاد تبادل اورانیوم در خاک این کشور موافقت کرد و ما شاهد سفر اردوغان به تهران و امضای بیانیه تهران بودیم.

سفیر ایران در پاسخ به این سئوال که آیا ترکیه در این خصوص با غرب هماهنگ بود و بعنوان لابی غرب با ایران صحبت کرده است؟ خاطر نشان کرد: ترکیه کشور مستقل و همسایه ما است و ما روابط خوبی با ترکیه داریم، امضای بیانیه تهران نشان داد که روابط دو کشور عمق پیدا کرده و استراتژیک شده است. ترکیه در راستای روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دوستی و مودت موجود تاریخی بین دو کشور وارد صحنه شد .

حسین پور یادآور شد: اینکه ترکیه از جانب غرب در این خصوص ماموریت داشته است از جمله مباحث رسانه ای است. ترکیه بعنوان یک کشور مستقل و همسایه ایران وارد صحنه شد و ما نیز از آن استقبال کردیم. در عین حال باید گفت که این یک امر طبیعی است که آنها با طرف های مختلف جمله غربی ها رایزنی کرده باشند. خود داود اوغلو گفته است که در مراحل مختلف موضوع را با طرف های غربی در میان گذاشته است. ضمن اینکه آقای اردوغان نیز بارها با طرف های غربی در این خصوص صحبت و یکی از دستور جلسات وی در دیدار با مقامات غربی بحث انتقال اورانیوم ایران بوده است.

وی در رابطه با رایزنی های شخص اردوغان تاکید کرد: تماس های تلفنی آقای اردوغان با روسای جمهور کشورهای مختلف و ارسال نامه از سوی ایشان به سران 26 کشور جهان موید این نکته است که ایشان رایزنی گسترد ه ای را در این خصوص بعمل آورده و در مراحل مختلف اعم از مذاکره و امضای بیانیه و پس از آن کشورهای مختلف را در جریان امر قرار داده است. اردوغان بعنوان شخصیتی که هم در ترکیه محبوب است و هم در ایران و منطقه نگاه مثبت به ایشان وجود دارد و مورد اطمینان طرف های مختلف است از جمله افراد نادر در دنیا بود که می توانست در این جهت گام برداشته و موفق از آن بیرون بیاید.

حسین پور ادامه داد: اردوغان فردی صادق و صمیمی است . جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اعتماد و اعتقاد به ایشان ، از سفر وی به ایران استقبال و از نقطه نظرات ایشان در زمینه تبادل اورانیوم در خاک ترکیه حمایت بعمل آورد.

سفیر ایران در ترکیه درباره روند و فرایند تبادل اورانیوم در ترکیه گفت: ما به امضای خود پای بیانیه تهران وفاداریم و نسبت به اجرای آن کاملاً جدی هستیم. اما برخی طرف های غربی ظاهراً تمایلی به اجرای این بیانیه ندارد و در راه اجرای آن سنگ اندازی می کنند. جمهوری اسلامی ایران معتقد است غرب در برخورد با این بیانیه صداقت لازم را از خود نشان نداده است و در حالی که خود آنها پیشنهاد کننده تبادل اورانیوم بودند اکنون که این مسئله شکل عملی به خود گرفته، حمایت ضعیفی از آن می کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: این نیز مثل تمامی برخورد های دوگانه ای است که غرب در ارتباط با فعالیت های هسته ای کشورمان داشته است. ما منتظر پاسخ آژانس به نامه ارسالی هستیم و به محض دریافت پاسخ مثبت و تائید 10 بند بیانیه ، روند اجرائی شدن آن بر اساس توافق با آژانس دنبال خواهد شد.

