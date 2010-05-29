به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از داوطلبان آزمون دستیاری در نامه اعتراضی مجدد خود خطاب به دکتر علی عباسپور فرد تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شدند: با توجه به نزدیکی تاریخ اعلام نتایج نهایی و بسته شدن پرونده این آزمون بر آن شدیم تا اتفاقات سهمگین این دوره را که به ما تحمیل شده با شما مرور کوتاهی بکنیم و خواسته های نهایی خود را به نحوی اعلام کنیم.

داوطلبان در این نامه با اشاره به شرایط غیرقابل اعتماد برگزاری آزمون دوم و مجموعه ای از تعارضات در سخنان مسئولان خاطرنشان کردند: آزمون اول دستیاری سال 88 در 29 بهمن ماه 88 برگزار شد. آیا جامعه پزشکی در این مدت مستحق حتی یکبار عذرخواهی از طرف مسئولین وزارت بهداشت نبوده است؟ عدم عذرخواهی مسئولین از وضعیت پیش آمده اولین توهین به جامعه پزشکی بعد از این آزمون بود.

در بخش دیگری از این نامه به تغییر تاریخ آزمون دوم اشاره شده و یادآور شده است: در شرایطی که متخلفین اعم از سئوال فروشان و خریداران سئوال باید معرفی می شده و به مجازات می رسیدند، چگونه آزمون دوم به فاصله دو هفته برگزار شد؟ ما چرا باید به شرایط برگزاری آزمون دوم اعتماد کنیم حال آنکه شواهد حاکی از آن است که ما اصلاً نباید به این شرایط اعتماد کنیم مخصوصاً اینکه در نهایت هم تعداد داوطلبین آزمون اول و دوم باهم تفاوت چندانی نداشت.

این داوطلبان در بخش دیگری از نامه خود به کیفیت آزمون دوم و غلط بودن بخشی از سئوالات اشاره کرده و تاکید کرده اند: غم انگیزترین جلوه های این آزمون سئوالات مطرح شده این آزمون است که قبلاً به پیوست تقدیم شده است و این یعنی ناامنی در فضای اورژانس کشور، این یعنی تهدید سلامت مردم.

در بخش دیگری از این نامه به رتبه های آزمون دستیاری اشاره شده و با اشاره به توضیحات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در مورد رتبه های دستیاری آمده است: معنی این حرف وزارت بهداشت این است که نتایج آزمونی که سئوالات آن در چند روز قبل از 19 کانال لو رفته است و به علت تقلب وسیع ابطال شده و امتحانی که در نهایت سلامت انجام شده تفاوت وجود ندارد. مسئله تقلب سالها در آزمون دستیاری به نحو مختلف مطرح بوده است اما بعضی انواع تقلب قابل اثبات نیست.

به گزارش مهر، داوطلبان در این نامه که خطاب به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی آمده است راه حلهای پیشنهادی خود را برای حل مسائل آزمون دستیاری سال 88 ارائه کرده اند و یادآور شد: در صورت اثبات هر گونه تقلب برخورد قاطع با متخلفین صورت گیرد و مسئولان ارشد وزارت بهداشت که در این مدت با گفته های ضد و نقیض خود با جامعه پزشکی بازی کرده اند باید مورد سئوال و مواخذه قرار گیرند. مسلماً در صورت اثبات تقلب راه ارجح شناسایی متخلفین و اصلاح لیست رتبه است و در غیر این صورت آزمونی که در آن تقلب شده است باید ابطال شود.

در بخشی از این نامه آمده است: خواسته داوطلبان این است که سئوالات غلط که 15 مورد آن اعلام شده، بررسی شود و در نمره و رتبه ها اعمال شود. با توجه به متضرر شدن تعداد زیادی از داوطلبان افزایش ظرفیت پذیرش آزمون دستیار تخصصی اقدامی ضروری است که خواهشمند است بصورت ویژه توسط مجلس بررسی شود.

این داوطلبان همچنین در بخش دیگری از راه حل های پیشنهادی خود خارج شدن این آزمون از نظارت وزارت بهداشت و سپردن آن به سازمان سنجش آموزش کشور را امری ضروری اعلام کرده اند.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد. آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.

آزمون مجدد نیز پس از اعلام نتایج با اعتراض برخی داوطلبان روبرو شد به طوری که شاهرخ رامین عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری اعتراضات داوطلبان آزمون دستیاری سال 88 به مهر گفت: با وزارت بهداشت توافق شد تا زمان بررسی کامل و تحلیل آماری نمرات و رتبه های دستیاری، نتایج آزمون دوره سی و هفتم اعلام نشود.