به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، این تحلیلگر یهودی مسائل خاورمیانه که در حال دیدار از لبنان است در دیدار پنجشنبه خود با علامه فضل‎الله، اسرائیلی‌ها را کسانی توصیف کرد که تمایل زیادی به خشونت دارند.

چامسکی که رژیم اسرائیل از ورود وی به فلسطین ممانعت به عمل آورده، گفت، نمی‌توان پیش‌بینی کرد اسرائیل در آینده دست به چه اقداماتی بزند زیرا این امکان وجود دارد که اگر احساس خطر کند، دست به اقدامات خشونت ‎آمیزی بزند.

چامسکی بیشتر اسرائیلی‌ها را مردمانی دانست که از "عقده مردم‌آزاری جمعی" رنج می‌برند و خشونت بخشی از فرهنگ آنان شده است.



علامه فضل الله نیز در این دیدار مهمترین مشکل سیاست خارجی آمریکا را اتکای آن به هویت صهیونیستی خود عنوان کرد و گفت: توازن قوا به اسرائیل اجازه حمله مجدد به لبنان را نخواهد داد.



وی افزود: وجود ذهنیت جنون آمیز در هویت صهیونیستی دقت و مراقبت زیادی را طلب می کند، اما این دیوانگی دشمن را به سوی خودکشی سوق نخواهد داد.

