قدمت موبایل بیش از تصورات است/ کشف فیلم مربوط به اولین موبایل دنیا!

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی یک فیلم صامت قدیمی در آرشیو شرکت فیلمسازی انگلیسی "پثه" پیدا شده است که نشان می دهد تلفن همراه برخلاف آن چیزی که تاکنون تصور می شد حدود 90 سال قبل اختراع شده است.

این شرکت فیلمسازی از نخستین سالهای قرن بیستم و همزمان با اختراع صنعت سینما فیلمهای خبری تولید می کند.

در این فیلم کوتاه صامت، نوشته هایی وجود دارند که نشان می دهند شخصیت فیلم که زنی به نام "اوا" است همراه با دوست خود "دنیای بی سیم را کشف می کند".

این زن با عبور از خیابان (به نظر می رسد این تصاویر در یک شهر آمریکایی گرفته شده باشند) به یک شیر آتشنشانی می رسد و یک دستگاه تلفن همراه بزرگ را که به شکل یک جعبه است با یک سیم به سر شیر آتشنشانی متصل می کند. طرف دیگر این سیم به چتر متصل است که زن آن را باز می کند و به نظر می رسد به جای آنتن عمل می کند.

سپس به تلفخانه زنگ می زند و از تلفنچی یک آهنگ درخواست می کند. تلفنچی نیز در آن سوی خط گوشی خود را به بلندگوی یک دستگاه گرامافون نزدیک می کند و به این ترتیب "اوا" به آهنگ مورد علاقه خود گوش می دهد.

شماره 1: اوا یک سر سیم را به شیر آتشنشانی وصل می کند

شماره2: چتر (آنتن) را باز می کند

شماره 3: تماس می گیرد

در حقیقت این فیلم کوتاه نشان می دهد که اولین دستگاه تلفن همراه دنیا نه تنها یک تلفن همراه ویژه برقراری تماس در حال حرکت بوده بلکه به نوعی بیانگر مفهوم دستگاههای پخش کننده قابل حمل موسیقی نیز بوده است.

براساس گزارش تلگراف، مارک هریس سخنگوی این شرکت فیلمسازی در این خصوص گفت: "واقعا شگفت انگیز است که حدود 90 سال قبل نه تنها به فناوری تلفن همراه و موسیقی موبایل فکر شده بلکه این اندیشه مورد آزمایش نیز قرار گرفته است."

اعتقاد بر این است که بین سالهای 1910 و 1920 با این نوع از فناوری اولیه بی سیم آزمایشاتی انجام شده است.

سری "سینه ژورنالهایی" که محتوی این فیلمهای خبری بودند Evés Film Review نام داشتند که به جامعه زنان اخبار و شگفتیهای دنیا را نشان می دادند. این مجموعه فیلمها بین سالهای 1921 تا 1933 در سینماهای انگلیس پخش می شدند. داستان "تلفن همراه" چهل و یکمین فیلم خبری است که از این مجموعه به نمایش درآمده است.

به گزارش مهر، در زمانی که هنوز تلویزیون اختراع نشده بود فیلمهای خبری ساخته می شدند و در سینماهای خاصی به نمایش در می آمدند. به این فیلمهای خبری "سینه ژورنال" (سینما- روزنامه) گفته می شد. علاقه مندان اخبار تصویری نیز به این سالنها می رفتند و از تازه ترین اخبار روز (به ویژه اخبار مربوط به جنگهای جهانی اول و دوم) آگاه می شدند. بعدها با ورود تلویزیون، اخبار تلویزیونی (تله ژورنال) به خانه ها راه یافت.