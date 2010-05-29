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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۰۴

صعود ایران به رتبه چهاردهم جهان در تولید علم نانوفناوری

صعود ایران به رتبه چهاردهم جهان در تولید علم نانوفناوری

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از صعود یک پله ای ایران در تولید علم نانو خبر داد و گفت: ایران در 4 ماه اول سال 2010 از رتبه پانزدهم به رتبه چهاردهم در تولید علم فناوری نانو دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار در حاشیه همایش دانشجویی فناوری نانو در جمع خبرنگاران تولید علم و میزان ارجاعات را از شاخص های توسعه یافتگی کشورها دانست و افزود: بهترین شاخص تولید علمی انتشار مقالات ISI است که این مقالات هم به لحاط کمی (تعداد) و هم کیفی (ضریب اثرگذاری) مورد توجه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ایران در 4 ماه اول سال 2010 از نظر تعداد مقالات حوزه نانو به رتبه چهاردهم جهانی ارتقا یافت طبق این رتبه بندی قبل از ایران کشور روسیه و بعد از آن کشور استرالیا قرار دارد.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به تلاش های دانشمندان کشور در 5 سال اخیر در حوزه نانو فناوری، خاطر نشان کرد: از این پس محققان کشور راه دشواری را در پیش رو دارند چراکه قرار است 13 کشور پیشرو در حوزه نانو را پشت سر بگذاریم و این کار را برای ما دشوار می کند.
 
وی با تاکید بر اینکه برای صعود این قله نیاز به حمایت های بیشتری داریم، اضافه کرد: جایگاهی که ایران تاکنون به دست آورده است، هدفی بوده که ما برای سال 2015 پیش بینی کرده بودیم اما ما 5 سال زودتر به آن دست یافتیم و امیدوارم این موج پیوسته ادامه داشته باشد.
 
سرکار همچنین به ضریب اثرگذاری مقالات محققان ایران اشاره کرد و افزود: ضریب اثرگذاری مقالات ایران 5/1 و از متوسط جهانی بالاتر است و امیدواریم بتوانیم به لحاظ کیفی رشد بیشتری را شاهد باشیم.
کد مطلب 1091192

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