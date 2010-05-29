صعود ایران به رتبه چهاردهم جهان در تولید علم نانوفناوری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار در حاشیه همایش دانشجویی فناوری نانو در جمع خبرنگاران تولید علم و میزان ارجاعات را از شاخص های توسعه یافتگی کشورها دانست و افزود: بهترین شاخص تولید علمی انتشار مقالات ISI است که این مقالات هم به لحاط کمی (تعداد) و هم کیفی (ضریب اثرگذاری) مورد توجه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ایران در 4 ماه اول سال 2010 از نظر تعداد مقالات حوزه نانو به رتبه چهاردهم جهانی ارتقا یافت طبق این رتبه بندی قبل از ایران کشور روسیه و بعد از آن کشور استرالیا قرار دارد.



دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به تلاش های دانشمندان کشور در 5 سال اخیر در حوزه نانو فناوری، خاطر نشان کرد: از این پس محققان کشور راه دشواری را در پیش رو دارند چراکه قرار است 13 کشور پیشرو در حوزه نانو را پشت سر بگذاریم و این کار را برای ما دشوار می کند.



وی با تاکید بر اینکه برای صعود این قله نیاز به حمایت های بیشتری داریم، اضافه کرد: جایگاهی که ایران تاکنون به دست آورده است، هدفی بوده که ما برای سال 2015 پیش بینی کرده بودیم اما ما 5 سال زودتر به آن دست یافتیم و امیدوارم این موج پیوسته ادامه داشته باشد.



سرکار همچنین به ضریب اثرگذاری مقالات محققان ایران اشاره کرد و افزود: ضریب اثرگذاری مقالات ایران 5/1 و از متوسط جهانی بالاتر است و امیدواریم بتوانیم به لحاظ کیفی رشد بیشتری را شاهد باشیم.