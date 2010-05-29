برای اجرای بیانیه تهران از کسی اجازه نمی گیریم/ فرصت نباید از دست رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و "لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل روز گذشته پس از برگزاری نشستی در پایتخت این کشور با انتقاد از واکنش منفی برخی از کشورها از جمله آمریکا به بیانیه تهران اعلام کردند که تلاشها برای دستیابی به صلح طبق خواسته آژانس بین المللی انرژی اتمی در اکتبر سال 2009 بود.

رئیس جمهوری برزیل همچنین در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ترکیه گفت که بیانیه تهران فرصتی است که نباید از دست رود و واکنش منفی به آن خطرات غیر قابل قبولی را برای صلح جهانی به همراه خواهد داشت.

در همین حال اردوغان ضمن حمایت از نقش ترکیه و برزیل در بیانیه تهران و ابراز خوشبینی درباره نتیجه تلاشهای این دو کشور در خصوص تبادل سوخت هسته ای گفت که کشورش و برزیل به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت، گفتگو را برای حل موضوع هسته ای ایران انتخاب کردند.

وی افزود: کشورهایی که از بیانیه تهران انتقاد می کنند، حسود هستند و ما برای اجرا کردن نیاز به اجازه هیچ فردی نداریم. همچنین معتقدیم که مذاکره تنها راه برای دستیابی به صلح است و تنها کشورهای دارنده سلاح هسته ای به بیانیه تهران واکنش منفی نشان داده اند.

همچنین رئیس جمهوری برزیل روز گذشته در نامه هایی برای سران آمریکا، روسیه، فرانسه و مکزیک بر اهمیت بیانیه تهران درباره تبادل سوخت هسته ای و ضرورت حمایت از این بیانیه تاکید کرد.

روسای جمهوری ایران و برزیل به همراه نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 27 اردیبهشت درپی مذاکراتی که در حاشیه نشست گروه 15 در تهران داشتند بیانیه ای سه جانبه را منتشر کردند که به " بیانیه تهران" اشتهار یافته است؛ بر اساس آن قرار شد که اورانیوم کمتر غنی شده ایران بر اساس توافق با گروه وین در آنکارا با اورانیوم 20 درصد غنی شده مورد مبادله قرار گیرد.

طبق بیانیه تهران از زمان امضای موافقتنامه تبادل سوخت ظرف یک هفته نامه‌ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال و ایران آمادگی خود را برای این تبادل اعلام کند. درصورتی که موافقتنامه میان ایران و گروه وین امضا شود سوخت ایران در ترکیه امانت گذاری خواهد شد تا تحت نظارت آژانس و ایران باشد.

با وجود توافق ایران و برزیل و ترکیه برای انجام تبادل اورانیوم زیر نظر آژانس با هدف پایان دادن به تنش به وجود آمده بر سر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان، غرب به رهبری آمریکا تلاشهای خصمانه خود برای تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت برای اعمال تحریمهای جدید آغاز کرده است تا نشان دهد همچنان خواهان ادامه تنش آفرینی در این زمینه است.