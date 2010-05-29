سپاهان قهرمان و ذوب آهن نایب قهرمان شد/ سقوط دانشگاه آزاد به دسته یک

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از رقابتها با برگزاری پنج دیدار در شهرهای کرمان، کازرون، سبزوار و ارومیه برگزار شد که با توجه به باقی ماندن تنها یگ هفته از رقابتهای لیگ برتر هندبال ایران، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان موفق شد عنوان قهرمانی خود را پیش از پایان این لیگ بدست آورد. تیم ذوب آهن اصفهان نیز عنوان نایب قهرمانی و تیم مس کرمان عنوان سوم را از آن خود کردند.

در این بین تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران با قبول شکست برابر نماینده کرمان تنها با 6 امتیاز سقوطش به لیگ دسته یک قطعی شد. با توجه به اختلاف یک امتیازی دو تیم پتروشیمی کازرون و ارومیه برای شناخت تیم نهم جدول باید منتظر بازیهای هفته نهایی باشیم.

در رقابتهای این هفته تیم شهرداری زرندکرمان موفق شد در یک بازی خانگی تیم دانشگاه آزاد اسلامی را مغلوب کند. تیم ارومیه نیز با یک دفاع قابل قبول تنها با اختلاف 5 گل بازی را به تیم قهرمان لیگ واگذار کرد.

تیم پتروشیمی کازرون نیز در یک بازی خانگی موفق به شکست تیم هپکو اراک شد تا با کسب این امتیاز جای خود را در جدول رده بندی با تیم دانشگاه صنعتی ارومیه تغییر داده و به رده هشتم جدول صعود کند. نتایج این هفته از بازیها بدین ترتیب است:

* مس کرمان 43 - سن آهن بافق یزد 35

* پتروشیمی کازرون 33 - هپکو اراک 24

* شهرداری سبزوار 21 - ذوب آهن اصفهان 30

* شهرداری زرند کرمان 37 - دانشگاه آزاد اسلامی 30

* دانشگاه صنعتی ارومیه 20 - فولادمبارکه سپاهان اصفهان 25

رده بندی رقابتهای لیگ برترهندبال باشگاه های ایران در هفته هفدهم بدین ترتیب است :

1- فولادمبارکه سپاهان اصفهان 33 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 30 امتیاز

3- مس کرمان 23 امتیاز

4- هپکو اراک 16 امتیاز

5- شهرداری سبزوار 16 امتیاز

6- سنگ آهن بافق یزد 15 امتیاز

7- شهرداری زرند کرمان 14 امتیاز

8- پتروشیمی کازرون 9 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه 8 امتیاز

10- دانشگاه آزاد اسلامی تهران 6 امتیاز

هفته هجدهم و پایانی بیست و دومین دوره لیگ برترهندبال باشگاه های ایران در بخش مردان چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.