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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

مهدی نژاد در گفتگو با مهر:

1400 دانشجوی دکتری مشمول دریافت حقوق شدند

1400 دانشجوی دکتری مشمول دریافت حقوق شدند

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: از زمان ابلاغ آیین نامه اعطای پژوهانه حدود 1400 دانشجوی دوره دکتری تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعطای پژوهانه شناسایی شده اند.

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، پرداخت پژوهانه را مستلزم گذشت یک ترم تحصیلی برای اخذ پروژه دانست و گفت: این دسته از دانشجویان تاکنون یک ترم تحصیلی را پشت سر گذاشته اند در حالی که برای اخذ پژوهانه لازم است تا یک ترم تحصیلی برای اخذ پروژه گذشته باشد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: منابع مالی پژوهانه تامین و به دانشگاهها تخصیص داده شده است و در زمان تعیین شده به واجدین شرایط اعطا می شود.

مهدی نژاد نوری به شرایط اعطای پژوهانه اشاره کرد و به مهر گفت: مصادیق اعطای پژوهانه طی آیین نامه ای به دانشگاهها ابلاغ شده است. بر این اساس پژوهانه به افرادی اعطا می شود که پروژه های اولویت دار که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد اجرایی کنند. این پروژه ها در راستای نیازهای کشور تعریف شده است.

وی با تاکید بر اینکه اعطای دستمزد به دانشجویان دوره های دکتری برای کلیه رشته ها یکسان است یادآور شد: اعطای پژوهانه به رشته تحصیلی اعطا نمی شود بلکه به دانشجویان دوره دکتری داده می شود که نیازهای اولویت دار کشور را در قالب پروژه دکتری برطرف کنند.

کد مطلب 1091229

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