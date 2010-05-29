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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

سهمیه امسال حج تمتع استان بوشهر 870 نفر است

سهمیه امسال حج تمتع استان بوشهر 870 نفر است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل حج و زیارت استان بوشهر گفت: سهمیه امسال حج تمتع استان بوشهر که آبان ماه عازم خانه خدا خواهند شد 870 نفر اعلام شده است.

حجت الاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: سهمیه امسال نسبت به سال گذشته که در نهایت 594 نفر عزام شدند 276 نفر افزایش یافته اما در کل کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: سهمیه سال گذسته استان بوشهر 924 نفر بود که به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی حدود 35 درصد کاهش یافت.

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر با بیان اینکه مشتاقان زیارت خانه خدا در استان بوشهر امسال در قالب شش کاروان در آبان ماه اعزام می شوند، گفت: دو کاروان از مرکز استان، یک کاروان از دیلم، گناوه و بندر ریگ، یک کاروان از دشتستان، یک کاروان از خورموج و تنگستان و یک کاروان ویژه اهل تسنن نیز به این سفر معنوی اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به آغاز نام نویسی از واجدان شرایط حج تمتع در بوشهر گفت: دارندگان فیشهای حج تمتع بانک ملی تا دهم بهمن 83 به مدت دو هفته مهلت دارند برای نام نویسی به کاروانهای زیارتی یا پایگاه اینترنتی حج مراجعه کنند.

کد مطلب 1091238

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