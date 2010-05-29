سهمیه امسال حج تمتع استان بوشهر 870 نفر است

حجت الاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: سهمیه امسال نسبت به سال گذشته که در نهایت 594 نفر عزام شدند 276 نفر افزایش یافته اما در کل کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: سهمیه سال گذسته استان بوشهر 924 نفر بود که به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی حدود 35 درصد کاهش یافت.

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر با بیان اینکه مشتاقان زیارت خانه خدا در استان بوشهر امسال در قالب شش کاروان در آبان ماه اعزام می شوند، گفت: دو کاروان از مرکز استان، یک کاروان از دیلم، گناوه و بندر ریگ، یک کاروان از دشتستان، یک کاروان از خورموج و تنگستان و یک کاروان ویژه اهل تسنن نیز به این سفر معنوی اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به آغاز نام نویسی از واجدان شرایط حج تمتع در بوشهر گفت: دارندگان فیشهای حج تمتع بانک ملی تا دهم بهمن 83 به مدت دو هفته مهلت دارند برای نام نویسی به کاروانهای زیارتی یا پایگاه اینترنتی حج مراجعه کنند.