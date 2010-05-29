امحای زباله های بیمارستانی به شرکتهای خصوصی واگذار می شود

دکتر ابراهیم متولیان در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح جدید وزارت بهداشت برای بی خطرسازی پسماندها و زباله های عفونی بیمارستانها و درمانگاهها اشاره کرد و افزود: چون استفاده از دستگاههای امحای زباله در مراکز درمانی کوچک مقرون به صرفه نیست، به دنبال اجرای برنامه ای هستیم که بتوانیم این کار را از طریق شرکتهای خصوصی به بهترین شکل انجام دهیم.

بیش از 70 تن معادل یک درصد از کل زباله های تولیدی شهر تهران را زباله های بیمارستانی تشکیل می دهد. این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت گفته اند حل مشکل بی خطرسازی زباله های عفونی بیمارستانهای کشور نیازمند 150 میلیارد تومان اعتبار است که سهم بیمارستانهای دولتی 70 میلیارد است.

متولیان ادامه داد: در حال حاضر امحای زباله در بیمارستانهای بزرگ صورت می گیرد اما مشکل ما بیمارستانهای کوچک و درمانگاهها هستند که استفاده از دستگاههای امحای زباله در این مراکز مقرون به صرفه نیست.

در حالی که بیش از دو سال از تصویب آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها می گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهی از سوی دستگاههای متولی در ارتباط با امحاء صحیح زباله های عفونی انجام نشده است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه نظارت بر امحای زباله های عفونی وظیفه وزارت بهداشت است، تصریح کرد: می خواهیم از طریق عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی، امحای زباله های عفونی را به آنها واگذار کنیم. یعنی این شرکتها بیایند زباله های عفونی را با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا بی خطر کنند و تحویل شهرداری بدهند.

پرونده زباله های بیمارستانی چند سالی است که در کمیسیون اصل نود مجلس و دادستانی کل کشور دنبال می شود اما هنوز با وجود در اختیار داشتن آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، اقدام جدی در امحای صحیح زباله های عفونی انجام نشده است.

متولیان با اشاره به هزینه زیاد تامین دستگاههای امحای زباله برای مراکز درمانی گفت: با اعتباراتی که به این امر اختصاص داده می شود تا 20 سال دیگر هم نمی توانیم مراکز درمانی را مجهز به دستگاههای امحای زباله کنیم بنابراین بهتر است از توانایی و مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم.

به گفته قائم مقام وزیر بهداشت در امور بازرگانی، اعتبار سال گذشته این وزارتخانه برای امحای زباله های بیمارستانی 12 میلیارد تومان بوده است.