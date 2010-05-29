کشف یک قبرستان سه هزار ساله در یاسوج توسط یک راننده لودر

یدالله مردای به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: این قبرستان در ضلع شرقی شهر یاسوج و در محوطه بیمارستان امام سجاد(ع) این شهر کشف شده است.

وی بیان کرد: هنوز مشخص نشده که این قبرستان مربوط به چه دوره ای است اما در اینکه بیش از سه هزار سال قدمت دارد، هیچ شکی نیست.

مرادی یادآور شد: به زودی کاوشگران باستانی برای پژوهش در این خصوص به یاسوج می آیند و نتایج نهایی پس از کاوش این گروه اعلام می شود.

وی در خصوص نحوه کشف این قبرستان تاریخی نیز گفت: راننده لودری در محوطه این بیمارستان مشغول خاکبرداری برای احداث ساختمانی جدید بود که متوجه این قبرستان می شود و نگهبان این بیمارستان نیز موضوع را به میراث فرهنگی استان گزارش می دهد.

وی بیان داشت: این قبرستان تاریخی در طول تاریخ به طور کامل زیر خاک رفته است اما در هنگام خاکبرداری تکه های استخوان انسان، نیزه شکسته و کوزه و اشیائی دیگر کشف شده است.

یاسوج سکونتگاه باستانی است

مرادی تصریح کرد: این قبرستان نشان می دهد که یاسوج یک سکونتگاه تاریخی و باستانی است زیرا هرجا قبرستانی بزرگ وجود دارد نشان دهنده وجود سکونتگاهی بزرگ است.

وی با اشاره به وجود یک سکونتگاه باستانی بزرگی در زیر منطقه "محمودآباد" شهر یاسوج گفت: این احتمال وجود دارد که این قبرستان مربوط به این سکونتگاه باشد اما با توجه به اینکه این قبرستان بزرگ در آن طرف رودخانه بشار واقع می باشد، ممکن است خود مربوط به سکونتگاه بزرگی در آن اطراف باشد.

با این حال برخی از تاریخدانان جهان، یاسوج را دروازه پارس((persian gates) نامیده اند و اعتقاد دارند که "اسکندر مقدونی" در حمله به پرسپولیس از منطقه یاسوج گذشته است و در تنگه ای در شمال این منطقه با لشکر "آریو برزن"، سردار بزرگ هخامنشی رودررو شده است.

پیش از این در سال 79 نیز گورستان تاریخی "لما" در دامنه های کوه دنا در 30 کیلومتری شهر یاسوج کشف شد که باستان شناسان قدمت آن را سه هزار و 500 سال پیش عنوان کردند.

این گورستان نیز در حین کار بولدوزرهای شرکت راهسازی کشف شد که این مسئله موجب تخریب چندین گور باستانی نیز شد.