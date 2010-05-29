به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح شنبه در حاشیه اولین نشست تخصصی مدیران پلیس ترافیک کشور گفت: ایمنی راهها و معابر در سال جاری جزو اولویتهای پلیس است و هر جاده‌ای که از نظر پلیس ایمنی لازم را ندارد پلیس می‌تواند از تردد خودروها در آن جلوگیری کرده و آن مسیر را مسدود کند.

وی گفت: پلیس برای رعایت حق مردم با انسداد این مسیرها متخلفان را ملزم به رعایت قوانین می کند.

وی با اشاره به توقیف وسایل نقلیه در قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، تصریح کرد: پیش از این پلیس بر حسب قانون اقدام به توقیف وسایل نقلیه می‌کرد و از این پس نیز با تصویب قانون جدید تنها بر اساس موارد ذکر شده در قانون اقدام به این کار می‌کند.

دریافت گواهینامه برای رانندگان متخلف آسان نخواهد بود

وی با اشاره به ابطال گواهینامه رانندگان متخلف گفت: رانندگانی که پس از ارتکاب متعدد جرایم و دریافت نمرات منفی گواهینامه شان اخذ و باطل می‌شود پس از یک سال باید مجدداً اقدام به دریافت گواهینامه کنند که اخذ این گواهینامه در شرایط بسیار دشوار انجام می شود.

وی گفت: با تمهیدات انجام گرفته صدور مجدد گواهینامه برای این افراد به آسانی امکان پذیر نیست و زمانی این اقدام صورت می‌گیرد که سلامت فرد از هر لحاظ بررسی شود.

وی گفت:‌ افزایش جریمه‌ها در قانون جدید در مقایسه با بسیاری از کشورها ناچیز بوده و تنها با یک پنجم مبالغ جریمه این کشورها برابری می کند.

وی گفت: شاکیان در اعمال جریمه‌ها می‌توانند مانند روال گذشته به اجرائیات مراجعه کرده تا ظرف یک هفته به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت قانع نشدن می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند.

وی با اشاره به نصب کیسه هوا در خودروها گفت: از برنامه ششم توسعه نصب کیسه هوا در خودروها به طور کامل اجباری می‌شود و در حال حاضر نیز زمینه اجرای این طرح توسط خودروسازان فراهم شده است.