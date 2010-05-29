به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، داوود ولید از شورای روابط اسلامی آمریکایی با اشاره به اینکه این آگهی کاملا ضد اسلامی است گفت: سیستم اتوبوسرانی "اسمارت" یا هر شرکت اتوبوسرانی دیگری نباید برای به حاشیه راندن یک گروه اقلیت مورد استفاده قرار گیرد.

مدافعان این آگهی از سوی یک وبلاگ نویس و فعال ضد اسلام راست گرا در منهتن نیویورک متقاعد شده اند این آگهی را به نام آزادی بیان روی اتوبوسها نصب کنند.

این ستاد ضداسلام با ادعای اینکه این آگهی از روی اتوبوسها برداشته نمی شود گفت: سود این آگهی برای " اسمارت" 10 هزار دلار در یک ماه خواهد بود و از آنجا که قانون هیچ سازمانی را نقض نکرده از اتوبوسها برداشته نمی شود.

یک گروه روابط بین ادیان از این آگهی و ستاد آن انتقاد کرده و اظهار داشت است که این آگهی حمله ای علیه دینی است که خود در آمریکا مورد حمله قرار گرفته است.

در ماه آوریل یک سیستم اتوبوسرانی در شهر میامی ابتدا از نصب آگهی ضد اسلام توسط همین گروه امتناع کرد اما این ستاد ضد اسلام شرکت اتوبوسرانی را تهدید کرد که در صورت امتناع این موضوع را در دادگاه مطرح می کند.

این ستاد ضد اسلام همچنین در جریان ساخت مسجد 13 طبقه نزدیک محل سابق مرکز تجارت جانی نیز فعال بوده است.

دیترویت دربرگیرنده متمرکزترین جمعیت مسلمان آمریکا است.