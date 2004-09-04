شهردار مشهد عازم مالزي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد ، سفر مهندس سيد هاشم بني هاشمي به دعوت "نازلان محمد" سفير مالزي در تهران انجام شده است.

شهردار مشهد هنگام سفر به مالزي گفت: مباحث اصلي كنگره سالانه جهاني توسعه شامل ، شهرها و اصول توسعه در يك جامعه جهاني، كلانشهرها سرمايه هايي براي رقابت اقتصادي، كلانشهرها و نوآوري شهري است.

بني هاشمي افزود: مديريت مناطق كلان شهري معضلات رشد بي رويه، ايجاد معضلات كلانشهري و پاسخ هاي مناسب به آن از مباحث ديگر اين كنگره خواهد بود.

شهردار مشهد ادامه داد: در زمان حاضر نبود مديريت واحد شهري در شهرها مهمترين مشكل شهرداريهاي كلانشهر مي باشد.

وي تصريح كرد: در اين كنگره موضوعاتي نظير مناطق كلانشهري بايستي توسط مديريت مستقل محلي در تعامل با هم اداره شوند و يا مديريت شهري بايد بر كل منطقه مديريت نمايد به طور ويژه بررسي خواهد شد.

بيست و هشتمين كنگره شبكه جهاني توسعه شهري از پانزدهم تا نوزدهم شهريورماه در كوالالامپور برگزار مي شود.

در اين اجلاس هيات هاي نمايندگي از طرف شهرداري اصفهان و همچنين وزارت مسكن و شهرسازي نيز حضور دارند.