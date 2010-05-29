وزارت بهداشت 15میلیارد تومان برای ساخت بیمارستانهای خیرساز اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح الدین دلشاد در آستانه برگزاری نخستین اجلاس بین المللی نیکوکاری افزود: طبق قانون برنامه توسعه چهارم در صورتی که افراد خیر 40 درصد هزینه ساخت یا تجهیز یک بخش بیمارستان دولتی را تقبل کنند وزارت بهداشت باید 60 درصد هزینه آن را تقبل کند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت برای این کار هر سال یک ردیف بودجه دارد که در قانون بودجه امسال 15 میلیارد تومان مصوب شده اما مجمع خیرین سلامت پیشنهاد کرده این اعتبار برای سال جاری چهار برابر شود که امیدواریم در اصلاحیه بودجه انجام شود.

عضو مجمع خیرین سلامت کشور افزود: با توجه به اعتبار 15 میلیارد تومانی وزارت بهداشت، خیرین سلامت نیز امسال 10 میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز بخشهای بیمارستانهای دولتی هزینه می کنند اما ظرفیت افراد خیر در بخش سلامت بسیار بیش از این میزان است و آماده اند حداقل 50 میلیارد تومان در سال جاری هزینه کنند.

دلشاد گفت: نمونه های زیادی از همکاری دولت و خیرین سلامت برای راه اندازی بخشهای بیمارستانی وجود دارد که نمونه بارز آن تجهیز بخش قلب بیمارستان شهید رجایی کرج است که تفاهمنامه آن با وزارت بهداشت امضا شده و البته شهرداری کرج نیز 300 میلیون تومان برای این کار کمک کرد.

نخستین اجلاس بین المللی نیکوکاری، اول و دوم تیر با حضور مقامات ارشد قوای مقننه و مجریه کشور، سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی کار و بانک توسعه اسلامی در تهران برگزار می شود.