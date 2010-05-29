بهمن نامورمطلق، دبیر سابق فرهنگستان هنر که چندی بعد از منصوب شدن علی معلم دامغانی به ریاست فرهنگستان هنر از این سمت استفعا کرد اواخر هفته گذشته برای دومین بار استعفای خود را ارائه داد که این بار مورد پذیرش واقع شد.

وی در مورد دلایل خود برای ترک دبیری فرهنگستان هنر به خبرنگار مهر گفت: استعفا کردم که به مشغله‌های پژوهشی و دانشگاهیم برسم.

این استاد دانشگاه افزود: وقتی هر مدیری به سمتی می‌رسد برای خود نظراتی دارد که اگر با آن نظرات همراه نباشم بودنم برای خودم و آن مجموعه مناسب نیست. فکر می‌کنم باید جسارت آن را داشته باشیم که اگر متوجه شدیم با مجموعه‌ای همراه نیستیم مانع هم نباشیم.

نامورمطلق در مورد جزئیات بیشتر این همراه نبودن اظهار داشت: من و ریاست فرهنگستان با یکدیگر اختلاف نظرهایی در مورد برنامه‌ها و طرح‌ها داشتیم. من معتقدم بودم یکسری برنامه‌هایی وجود دارد که ما قبلا روی آنها زحمت زیادی کشیده بودیم و برای همین دوست داشتم آنها ادامه پیدا کند. در این زمینه اختلافهایی وجود داشت که ترجیح دادم مانع اجرای برنامه‌های جدید نشوم.