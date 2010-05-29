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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

8 یا 16 میلیون یورو/

اینتر بابت جدایی مورینیو از رئال مادرید غرامت می گیرد

اینتر بابت جدایی مورینیو از رئال مادرید غرامت می گیرد

در حالی که باشگاه اینتر میلان ایتالیا به طور دقیق اعلام نکرده بابت جدایی پیش از موعد خوزه مورینیو از این تیم و پیوستن به رئال مادرید چقدر غرامت دریافت خواهد کرد، رسانه های ایتالیایی و اسپانیایی از رقم های متناقضی پرده برمی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی، ماسیمو موراتی و فلورنتینو پرز، روسای دو باشگاه اینتر و رئال مادرید در ملاقاتی که با یکدیگر داشتند به طور پنهانی در خصوص غرامت جدایی خوزه مورینیو از باشگاه ایتالیایی و پیوستن وی به قهرمان 9 دوره رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به توافق رسیدند.

این در حالی است که رسانه های ایتالیایی و اسپانیایی عنوان کرده اند اینتر بابت جدایی مورینیو 9 میلیون یورو از رئال مادرید غرامت دریافت خواهد کرد. باشگاه اینتر اما در بیانیه ای اعلام کرده که باشگاه رئال مادرید باید مبلغ کل قرارداد را بپردازد. این مبلغ معادل است با 16 میلیون یورو. ضمن اینکه اینتر اعلام کرده معاوضه بازیکنان می تواند به عنوان بخشی از قرارداد تلقی شود.

 خوزه مورینیو روز دوشنبه به طور رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1091310

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