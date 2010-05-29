  1. استانها
  2. گیلان
۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

نمایش طنز "عتیقه" به روی صحنه رفت

نمایش طنز "عتیقه" به روی صحنه رفت

رشت - خبرگزاری مهر: نمایش طنز " عتیقه " شب گذشته که در سالن اجتماعات محیط زیست استان گیلان به روی صحنه رفت به مدت 10 شب ادامه خواهد داشت.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان ضمن اعلام این خبر افزود: " علیرضا مهربان " نویسنده جوان گیلانی این نمایشنامه را نوشته و کارگردانی آن را مهدی پتکی برعهده دارد.

محمد پور جعفری ادامه داد: محمد علی شاه بختی، حسن حامد، زینب شعبانی، خدیجه رنجکش و مهدی پتکی در این نمایش طنز نقش آفرینی می کنند.

وی همچنین از تشکیل کارگاه نمایشنامه نویسی در حوزه هنری گیلان خبر داد و افزود: نشست نمایشنامه نویسان این واحد به مدت یکسال و به صورت مستمر، هر هفته روزهای سه شنبه برگزار می شود.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان عنوان کرد: در سال جدید به خاطر اینکه این نشستها به صورت کارگاهی و با هدف ارتقا و هدایت در مسیری بهتر قرار گیرد، از " یوسف فخرایی " نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه دعوت کرده ایم تا هدایت این نشستها  را برعهده بگیرد.
 
"یوسف فخرایی " استاد ادبیات نمایشی دانشگاه تنکابن  است که تا کنون نمایش نامه های کالیگولا، باران، کبوتر، من و هزار تو، سیاه گالش ... از آثار وی  اجرا و به چاپ رسیده  است.
 
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کارگاه به واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان مراجعه کنند.
کد مطلب 1091318

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها