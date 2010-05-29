نمایش طنز "عتیقه" به روی صحنه رفت

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان ضمن اعلام این خبر افزود: " علیرضا مهربان " نویسنده جوان گیلانی این نمایشنامه را نوشته و کارگردانی آن را مهدی پتکی برعهده دارد.

محمد پور جعفری ادامه داد: محمد علی شاه بختی، حسن حامد، زینب شعبانی، خدیجه رنجکش و مهدی پتکی در این نمایش طنز نقش آفرینی می کنند.

وی همچنین از تشکیل کارگاه نمایشنامه نویسی در حوزه هنری گیلان خبر داد و افزود: نشست نمایشنامه نویسان این واحد به مدت یکسال و به صورت مستمر، هر هفته روزهای سه شنبه برگزار می شود.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان عنوان کرد: در سال جدید به خاطر اینکه این نشستها به صورت کارگاهی و با هدف ارتقا و هدایت در مسیری بهتر قرار گیرد، از " یوسف فخرایی " نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه دعوت کرده ایم تا هدایت این نشستها را برعهده بگیرد.

"یوسف فخرایی " استاد ادبیات نمایشی دانشگاه تنکابن است که تا کنون نمایش نامه های کالیگولا، باران، کبوتر، من و هزار تو، سیاه گالش ... از آثار وی اجرا و به چاپ رسیده است.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کارگاه به واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان مراجعه کنند.