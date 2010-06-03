استقبال عشایر کلیبر از استقرار بیمارستان صحرایی سپاه عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، سردار علی اکبر پور جمشیدیان فرمانده سپاه عاشورا در خصوص بیمارستان صحرایی شهید محلاتی در منطقه لاریجان کلیبر گفت: عشایر غیور ارسباران یکی از پر ثمرترین و کم هزینه ترین اقشار جامعه هستند که بیشترین تولید و خدمت را در نظام اسلامی دارند.

فرمانده سپاه عاشورا بیان کرد: عشایر در بحث فرآورده های لبنی و کشاورزی بیشترین تولید را دارند اما به علت شرایط خاص زندگی در محرومیت به سر می برند که از جمله این محرومیت ها محرومیت در بهداشت و درمان است.

وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین اهدافی که در دستور کار سپاه قرار دارد خدمت به اقشار محروم جامعه است، گفت: در این راستا با راه اندازی بیمارستان صحرایی در منطقه قصد داریم تا حدودی به مشکلات بهداشتی و درمانی عشایر رسیدگی کرده و گره ای از مشکلات درمانی این قشر بگشاییم.

اسدی رئیس بیمارستان شهید محلاتی نیز در خصوص این بیمارستان گفت: این بیمارستان صحرایی که به همت بیمارستان شهید محلاتی، شهید مدنی و بیمارستان چشم پزشکی علوی توسط سپاه عاشورا با ارائه خدمات پزشکان مجرب و متخصص راه اندازی شد به بیماران در زمینه های بیماریهای کودکان، قلب، گوش ، حلق، بینی، پوست، مغز، اعصاب و چشم پزشکی با امکانات پارا کلینیکی، آزمایشگاه، مانند سونو گرافی، رادیولوژی و اکو کاردیو گرافی خدمات ارائه کرد.

وی یکی دیگر از ویژگی های این بیمارستان صحرایی را راه اندازی اتاق عمل با سیستم پیشرفته عنوان کرد و گفت: این اتاق عمل یکی از کم نظیرترین اتاق عملهاست که می تواند اکثر اعمال جراحی در آن انجام شود.

اسدی گفت: یکی از ویژگی های این بیمارستان این است که تمام تجهیزات آن توسط خود بیمارستان شهید محلاتی و سپاه ساخته شده است و بصورت اتوبوسی کاملا قابل نقل و انتقال است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بیمارستان با فیلدهای تخصصی به صورت رایگان و بدون دریافت فرانشیز در خدمت عشایر بوده و پزشکان بسیجی نیز بدون کوچکترین چشم داشتی در خدمت عشایر زحمتکش بودند.

رئیس بیمارستان شهید محلاتی از انجام کارهای بینایی سنجی کودکان، ختنه و جراحی چشم نیز در این بیمارستان خبر داد و افزود: ما یک بررسی نیز در زمینه بیماری های رایج در منطقه انجام می دهیم تا بهتر بتوانیم مشکلات جسمی عشایر را شناسایی کرده و متناسب با آن ارائه خدمات کنیم.

پزشکان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان شهید محلاتی، بیمارستان علوی و شهید مدنی با جان و دل و مشتاقانه در این حرکت بهداشتی درمانی بسیجی وار حاضر شدند و هر کدام بنا به تخصص حرفه ای خود در برپایی این بیمارستان سهیم شدند.

هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس 125، آموزش و پرورش عشایری، جهاد کشاورزی و سازمان عشایر از ادارات و سازمانهای تلاشگری بودند که سپاه را در این امر خیر و خدا پسندانه یاری کردند.

این بیمارستان از 29 اردیبهشت تا پایان هفته گذشته به صورت رایگان در خدمت عشایر منطقه بوده است.