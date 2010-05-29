به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "نابرده رنج" که از اواسط اسفند سال گذشته آغاز شده، بعد از تمام شدن ضبط در لوکیشن‌های اصلی چون خیابان طرشت و کامرانیه که مربوط به خانه‌های شخصیت‌های اصلی داستان است، به لوکیشن کن رسیدند. این لوکیشن مربوط به قهرمان اصلی داستان اسد با بازی کامبیز دیرباز است.

گروه در این لو کیشن حدود دو ماه تصویربرداری دارند که بیش از 45 روز آن پشت سر گذاشته شده است. آنها بعد از تصویربرداری در این لوکیشن راهی زندان خواهند شد.

گروه در این لوکیشن نیز حدود یک ماه تصویر برداری دارند. همزمان با تصویربرداری سیاوش کردجان تدوین این مجموعه را آغاز کرده است.

در مجموعه "نابرده رنج" بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، سیاوش طهمورث، سام درخشانی ، ثریا قاسمی، مینا جعفرزاده، سحر دولتشاهی ، میلاد کیمرام، صدرالدین حجازی، طوفان مهردادیان، محمود رضایی، افشین سنگ چاپ ، فرشید زارعی فرد، مصطفی اعلایی، سیما مطلبی ، رضا کریمی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

این مجموعه داستان جوانی به نام اسد را روایت می‌کند که در پی یک افسانه قدیمی راهی سفری می‌شود. او در طول سفر با ماجراهای مختلفی رو به رو می‌شود. قصه در دهه 60 (دوران دفاع مقدس) می‌گذرد.

بذرافشان نویسندگی مجموعه تلویزیونی "زیرزمین"، "تب سرد" و "خط قرمز" و کارگردانی فیلم‌های "تنگنا"، "انتقال" و "لرزش زندگی" را در کارنامه دارد. مجموعه "نابرده رنج" به تهیه‌کنندگی محمود رضایی و مدیریت تولید عبدالله شهباززاده در 30 قسمت به سفارش شبکه سه تهیه می‌شود.

عوامل مجموعه "نابرده رنج" عبارتند از طرح سریال: حسین تراب نژاد، طراح اپیزودها: سارا خسرو آبادی، مدیر تصویربرداری: علی محمدزاده، صدابردار: امیر پرتوزاده، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس:حسین مجد، دستیار اول کارگردان: مانی حق جو، برنامه ریز: علیرضا صالحی، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: پیمانه آباقی ، مشاور رسانه‌ای:حسین باقریان و مدیر صحنه: وحید حیدری.