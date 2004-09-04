توقف پاس و پرسپوليس ، درخشش مردان مازندراني

به گزارش خبرنگار "مهر" دراين هفته 10 ديداربرگزارشد كه بهترين نتيجه را سايپا كسب كرد. شاگردان حسن ملكي در يك روز خوب 2 حريف سرسخت خود را با قاطعيت كامل شكست دادند. شركت ملي حفاري و فجر سپاه كه موفق شده بودند پرسپوليس را متوقف كنند، مقابل سايپا حرفي براي گفتن نداشتند تا اين تيم به صدر جدول دست پيدا كند. سايپا كه در ليگ 83 افلاكي ، بي باك، خداداد و مهربان را از دست داده با تيمي جوان تاكنون بهترين نتايج را كسب كرده است . پاس مدافع عنوان قهرماني در اين هفته باز هم متوقف شد.

محسن رمداني مربي موفق مازند گاز يك تيم با انگيزه و جوان را به ميدان فرستاد و توانست يك امتياز شيرين را ازمدافع عنوان قهرماني بگيرد . قاسمي ، مهدوي حسيني و بيات 4 مرد پيروزتيم مازندگازبودند. مرتضي كريمي ازاين تساوي سخت ناراحت بود.

درديگر بازي حساس اين هفته 2 تيم پرسپوليس و فجر سپاه به تساوي رضايت دادند . قرمز پوشان بهزاد خداداد را در تركيب خود داشتند و درآخرين لحظه پيروزي را با تساوي عوض كردند. جايي كه بقابوستاني مقابل حريف گمنام خود بازي را واگذار كرد. جدال چروكي مربي جوان فجر، اين هفته حسين اصغري را به عنوان بازيكن هفته معرفي كرد تا پرسپوليس را متوقف كند . دركنار اصغري، سعيد سيدي نيز مقابل بهزاد خداداد يك بازي قابل قبول به نمايش گذاشت. چرمچي ، قرباني، جعفريان و اصغري مردان پيروز فجر و مولانا، بهزاد خداداد، تاجيك نادري و محمدرضا بيات مردان برتر پرسپوليس در اين بازي بودند.

نتايج كامل ليگ برتر

پرسپوليس 4 - فجر شرق تهران 4

مژدهي رشت8 - كرمانشاه صفر

سايپا 8 - شركت ملي حفاري صفر

پاس 4 - مازندگاز 4

ملوان 5 - مجتمع فرهنگي جوانه 3

پرسپوليس 8 - كرمانشاه صفر

سايپا 8 - فجر شرق تهران صفر

پاس 6 - مژدهي رشت 2

ملوان 6 - شركت ملي حفاري 2

مازندگاز 5 - مجتمع فرهنگي جوانه 3