پیگیری انتقال سه اداره کل استان تهران به ورامین / تجزیه شهرستان به صلاح نیست

سید محمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اداره کل اطلاعات استان تهران از نهادهایی هستند که پیگیری جهت انتقال مرکزیت آنها به شهرستان ورامین آغاز شده است.

وی تأکید کرد: با مطرح شدن طرح استان البرز در مجلس شورای اسلامی، خود به خود بحث تشکیل استانی در شرق استان تهران با مرکزیت شهرستان ورامین مطرح شده است که چند دستگاه فعال شده اند تا این موضوع را پیگیری کنند.

تجزیه شهرستان به صلاح نیست

رئیس شورای تأمین شهرستان ورامین تجزیه شهرستان را در شرایط فعلی به صلاح ندانست و افزود: اگر دو بخش پیشوا و قرچک به شهرستان تبدیل شوند، به طور حتم حضور ادارات کل و نهادهای مختلف در شهرستان ورامین محقق نمی شود.

وی با اشاره به جدایی پاکدشت از ورامین در سالهای اخیر گفت: به عقیده برخی از کارشناسان، اگر پاکدشت از ورامین جدا نمی شد، استان شدن ورامین قطعی بود ولی با تجزیه صورت گرفته و عدم امکان الحاق مجدد، قضیه کمی پیچیده شده است.

تجزیه بعد از استان شدن

میربزرگی افزود: درخواست ما از مسئولان استان و کشور، تصویب استانی در جنوب شرق تهران با مرکزیت ورامین است.

وی خاطرنشان کرد: پس از استان شدن، ورامین، قرچک و پیشوا می توانند به صورت شهرستانهای مستقل باشند، ولی اگر در شرایط فعلی تجزیه ای صورت بگیرد، به طور حتم، مجموعه شهرستان از لحاظ اعتبارات و بودجه دچار تنگنا خواهد شد.

رئیس شورای تأمین شهرستان ورامین افزود: فضای ذهنی مسئولان استان تهران به همین امر مهم معطوف شده، ضمن اینکه جلسه ای نیز با حضور مسئولان استانی در همین زمینه تشکیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: جلسه ای نیز به صورت مشترک با شورای تأمین استان تهران برگزار می شود که در آنجا حساسیت ها و موقعیت استراتژیک منطقه تشریح می شود تا شرایط استان شدن ورامین بررسی شود.

میربزرگی افزود: در گذشته، طرح فرمانداری ویژه شهرستان ورامین توسط استانداری به وزارت کشور داده شده که در قالب دو طرح در آمد.

وی بیان داشت: طرح اول این بود که استان تهران به چند فرمانداری ویژه تبدیل شود که مناطق ورامین و پاکدشت، مناطق دماوند و فیروزکوه، مناطق ساوجبلاغ و نظرآباد هر کدام یک فرمانداری ویژه و ری و اسلامشهر نیز یک فرمانداری ویژه شوند.

سرپرست فرمانداری ورامین افزود: طرح دوم، ارتقاء مدیریتی شهرستانها بود که فرمانداری بخشی از شهرستانها به معاونت استاندار ارتقاء یابند، مانند تهران و کرج که البته وزارت کشور بعد از حدود دو سال هنوز پاسخی نداده است.

میربزرگی در پایان افزود: اگرچه بحث تجزیه شهرستان ورامین و شهرستان شدن پیشوا و قرچک توسط برخی از مسئولان منطقه ای پیگیری می شود ولی به طور حتم، این مسئله به ضرر مجموعه شهرستان است و پایه های زیرساختی هر سه منطقه ورامین، قرچک و پیشوا را تهدید می کند که البته در نهایت، همگی باید تابع قانون باشند و نظر وزارت کشور در این خصوص، تعیین کننده است.