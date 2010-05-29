سرانه مصرف شیر ایرانیها کمتر از یک سوم کشورهای اروپایی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا سجادیان ظهر شنبه در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته در مشهد، افزود: توزیع رایگان شیر در مدارس یکی از بهترین اقداماتی است که دولت برای افزایش سرانه مصرف شیر آن هم در بین کودکان و نوجوانان می توانست انجام دهد و در حال حاضر به صورت کاملا برنامه ریزی شده در حال انجام است.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، صدا و سیما را مهمترین و موثرترین نهاد رسانه ای تبلیغاتی برای تبیین فرهنگ مصرف شیر در بین خانوارهای ایرانی عنوان کرد و گفت: اگر صدا و سیما همگام با دولت تلاش مضاعفی در این راه انجام دهد به تدریج مردم شیر را جایگزین مایعاتی مانند چای خواهند کرد.

سجادیان با انتقاد از قیمت پایین خرید شیر از دامداران تصریح کرد: متاسفانه شیر با قیمت بسیار نازل از دامداران که در مناطق محروم و با کمترین امکانات به تولید شیر مشغولند خریداری می شود و با قیمت بالاتر تحویل کارخانه می شود که باعث دلسردی و متضرر شدن دامداران می شود.

وی افزود: دو راه برای حل این معضل وجود دارد، اول افزایش نظارت های دولتی بر قیمت خرید شیر از دامدران و دوم ایجاد کارخانجات فرآوری شیر در مناطق مرزی و نزدیک به تولید کنندگان شیر که باعث کاهش هزینه های حمل و نقل و از بین رفتن دلال بازی ها می شود.

سجادیان تاکید کرد: تعاونی ها که تاکنون اقدامات موثری در مناطق محروم انجام داده اند می توانند کار احداث کارخانجات فرآوری شیر را در مراکز، بخش ها و شهرستان های مرزی به عهده بگیرند تا صنایع تبدیلی به محل تولید شیر نزدیک شوند.

وی گفت: به این ترتیب مصرف قرص های شیمیایی که امروزه گفته می شود در برخی از کارخانجات برای تولید محصولات لبنی استفاده می شود و در حقیقت نوعی شیر فشرده و جامد شده است و ارزش غذایی شیر تازه را ندارد به شدت کاهش خواهد یافت و کارخانجات با استفاده از شیر تازه تولید شده کیفیت محصولات خود را تا چند برابر افزایش خواهند داد.

نخستین همایش ملی صنعت فراوری شیر و صنایع وابسته از 7 مرداد ماه به مدت 4 روز در محل شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد برگزار خواهد شد.