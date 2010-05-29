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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

غلامعلی میگلی‌ نژاد رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر شد

غلامعلی میگلی‌ نژاد رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: غلامعلی میگلی نژاد نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در سال سوم دوره نمایندگی مجلس هشتم انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استان بوشهر با 9 شهرستان حدود یک میلیون نفر جمعیت، دارای چهار حوزه استحفاظی است که هم اکنون چهار کرسی نمایندگی مجلس در اختیار نمایندگان این استان  است.

در نخستین سال دوره نمایندگی مجلس هشتم سید محمد پورفاطمی نماینده مردم شهرستان تنگستان و دشتی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر انتخاب شد و در سال بعد از آن نیز این سمت به عسکر جلالیان نماینده مردم شهرستانهای کنگان، دیر و جم رسید.

پیش بینی می شود ریاست چرخشی این مجمع در سال بعد در اختیار ایوب پاپری نماینده مردم دشتستان قرار گیرد.

کد مطلب 1091357

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