به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست کتاب "شعر آینه اندیشه" تالیف علیرضا پورمسلمی استاد ریاضی دانشگاه همدان که در آن به بررسی شعرهای ضیاء موحد پرداخته است با حضور نویسنده بررسی خواهد شد.

پورمسلمی در این کتاب با رویکردی تازه به سه دفتر ضیاء موحد "غرابهای سفید"، "مشتی نور سرد"، "نردبان اندر بیابان" تلاش کرده است ظرافت شعرهای او را که پهلو به دقتهای ریاضی ـ منطقی می‌زند نشان دهد.

دکتر ضیا موحد متولد 12 دی 1321 اصفهان است. وی تحصیلات ابتدایی را تا پایان دبیرستان در اصفهان گذراند. در سال 1348 فوق‌لیسانس فیزیک خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. سال 1354 برای ادامه تحصیل در رشته "علم آگاهی رسانی" به انگلستان رفت اما به زودی تغییر رشته داد و به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت که آن را تا درجه دکترا ادامه داد.

از ضیاء موحد 4 مجموعه شعر منتشر کرده که اولین آن را در سال 1354 با نام "آبهای مرده مروارید" به چاپ رسانده است.

نشست بررسی کتاب "شعر آینه اندیشه" ساعت 17 در کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی،‌ خیابان اردلان، پلاک 25 برگزار می‌شود.

