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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

یوسفیان ملا در گفتگو با مهر:

تکرار معیارهای گذشته در برنامه پنجم آن را ناموفق می کند

تکرار معیارهای گذشته در برنامه پنجم آن را ناموفق می کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر معیارهای مجلس در خصوص برنامه پنجم توسعه مانند معیارهای اعمال شده 4 برنامه قبل باشد، سرنوشت این برنامه نیز موفق نخواهد بود.

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از معیارهای ذکر شده در  برنامه پنجم اظهار داشت: اگر معیارهای مجلس همان معیارهای برنامه های گذشته باشد سرنوشت برنامه پنجم توسعه همانند سرنوشت 4 برنامه قبل خواهد بود.

نماینده آمل افزود: اگر معیارهای مجلس در برنامه پنجم نوآوری داشته باشد و در واقع از تجارب 4 برنامه قبل در برنامه پنجم توسعه استفاده کرده باشد و آن را پیاده کند و یک نوع آسیب شناسی در این خصوص داشته باشد می توان به موفق بودن برنامه پنجم توسعه امیدوار بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: اگر مجلس در برنامه پنجم توسعه بررسی کند که چه مشکلاتی در مرحله نوشتن و نگارش آن وجود داشته و آن مشکلات را مد نظر قرار دهد و در صدد رفع آن باشد قطعا برنامه پنجم توفیق خواهد داشت.

کد مطلب 1091378

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