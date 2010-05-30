تکرار معیارهای گذشته در برنامه پنجم آن را ناموفق می کند

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از معیارهای ذکر شده در برنامه پنجم اظهار داشت: اگر معیارهای مجلس همان معیارهای برنامه های گذشته باشد سرنوشت برنامه پنجم توسعه همانند سرنوشت 4 برنامه قبل خواهد بود.

نماینده آمل افزود: اگر معیارهای مجلس در برنامه پنجم نوآوری داشته باشد و در واقع از تجارب 4 برنامه قبل در برنامه پنجم توسعه استفاده کرده باشد و آن را پیاده کند و یک نوع آسیب شناسی در این خصوص داشته باشد می توان به موفق بودن برنامه پنجم توسعه امیدوار بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: اگر مجلس در برنامه پنجم توسعه بررسی کند که چه مشکلاتی در مرحله نوشتن و نگارش آن وجود داشته و آن مشکلات را مد نظر قرار دهد و در صدد رفع آن باشد قطعا برنامه پنجم توفیق خواهد داشت.